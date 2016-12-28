На корпоративе БПП подрались депутаты – СМИ

Произошло сразу две "шикарные драки", а одна из потасовок была очень громкой, сообщил нардеп

На новогоднем корпоративе БПП произошли две драки. Об этом сообщил один из депутатов Верховной Рады, который присутствовал на мероприятии, пишут "Вести".

Потасовки якобы начались после выступления президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко.

По словам депутата, в течение часа произошли "две шикарные драки".

"В одной из них пострадал Розенблат (нардеп от БПП Борислав Розенблат – Ред.)", – рассказал депутат.

Одна из потасовок, по его словам, "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался".

О причинах конфликтов очевидец не сообщил, однако отметил, что некоторые гости покинули мероприятие через черный вход уже через полчаса после его начала.

Как сообщалось, по данным СМИ, БПП провел корпоратив 22 декабря в киевском спорт-клубе "Пятый элемент". Кроме народных депутатов на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана.