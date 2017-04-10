На разговор к депутатам: в Раду вызывают глав НБУ, НАПК и НКРЭКУ

Нардепы хотят послушать отчеты чиновников, так как ко всем имеются претензии

Депутаты хотят вызвать в парламент и заслушать отчет о проделанной работе руководителей Национального банка, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также Нацагенства по предотвращению коррупции.

В последнюю неделю работы, перед месяцем отпуска, депутаты вспомнили о дисциплине. Хотят показать друг другу, как надо работать! Парламентарии хотят заслушать отчеты о работе чиновников. Ко всем есть претензии.

Так, например, главку НКРЭКУ Дмитрия Вовка хотят заслушать в Раде даже после того, как комиссия отменила скандальную абонплату за газ.

Что касается главы НАПК Наталии Корчак, то с днем ее визита парламентарии не определились. Хотя Минюст очень просил на этой неделе изменить законодательство о НАПК, чтобы правительство смогло объявить новый конкурс на руководителя, продлить до мая подачу электронных деклараций и ограничить премии для работников агентства.

Интригой остается отчет правительства перед депутатами. У премьера Владимира Гройсмана и его команды заканчивается годовой иммунитет на освобождение 15 апреля.