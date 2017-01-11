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На Савченко могут быть наложены санкции – Винник http://www.segodnya.ua/img/article/7872/34_main.1484135436.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/34_tn.1484135436.jpg Политика Комитет по нацбезопасности обработает ответ СБУ о встрече Надежды с главарями боевиков

На Савченко могут быть наложены санкции – Винник

Сегодня, 13:49

Комитет по нацбезопасности обработает ответ СБУ о встрече Надежды с главарями боевиков

Иван Винник. Фото: solydarnist.org
Иван Винник. Фото: solydarnist.org

Служба безопасности Украины предоставила ответ комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны по поводу встречи нардепа Надежды Савченко с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" в Минске. Данный ответ обработают на следующем заседании комитета, сообщил нардеп от "БПП", секретарь комитета Иван Винник в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет обработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Фейсбуке, понятно... Вопрос доступа к государственной тайне – это вопрос персонального обязательства. Савченко его дала, отозвать его невозможно. Просто могут наступить соответствующие санкции, если СБУ станет известно о разглашении государственной тайны на основании предоставленного персонального обязательства, уже будут предусмотрены соответствующие действия согласно уголовного кодекса...", – сказал Винник.

По его словам, сейчас над данным вопросом работает мощная пиар-машина.

"Будут проплачены соответствующие эфиры, каналы, месседжи, статьи. Опять будут из нее лепить народного мученика, героиню", – убежден нардеп.

Напомним, в конце прошлого года в Минске Савченко тайно встретилась с главарями т.н. "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
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