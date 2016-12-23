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НАБУ получило доступ к декларациям госслужащих http://www.segodnya.ua/img/article/7822/70_main.1482453088.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/70_tn.1482453088.jpg Политика Соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда города Киева

НАБУ получило доступ к декларациям госслужащих

Сегодня, 02:31

Соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда города Киева

http://qha.com.ua/
http://qha.com.ua/

Доступ к декларациям НАБУ получило временный.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании материалов уголовного производства по факту незаконного обогащения предоставляет детективам НАБУ доступ к декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщила пресс-служба НАПК, соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда города Киева.

Согласно постановлению, НАПК предоставляет детективам НАБУ временный доступ с возможностью получения заверенных распечатанных на бумажном носителе и в электронном виде копий документов.

Указанные документы могут быть использованы как доказательства в уголовном производстве, для проверки наличия законных оснований обогащения.

В НАПК напомнили, что к полномочиям агентства относится, в том числе, хранение деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Предоставление временного доступа возможно только на основании постановления следственного судьи, поскольку указанные документы содержат охраняемую законом тайну (персональные данные).

"Согласно протоколу, уполномоченные лица НАПК обнаружили 4 случая несвоевременного представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, за 2015 год без уважительных причин", – говорилось в сообщении НАПК.
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"Сегодня"

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