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Надо перестать обезьянничать: Гройсман рассказал министрам, как нужно работать http://www.segodnya.ua/img/article/7838/98_main.1482923422.gif http://www.segodnya.ua/img/article/7838/98_tn.1482923422.gif Политика Для выполнения правительством плана действий по развитию Украины, необходимо качественно выполнять свою работу, считает премьер

Надо перестать обезьянничать: Гройсман рассказал министрам, как нужно работать

Сегодня, 13:11

Для выполнения правительством плана действий по развитию Украины, необходимо качественно выполнять свою работу, считает премьер

Гройсман &quot;учит&quot; чиновников работать. Фото: kmu.gov.ua
Гройсман "учит" чиновников работать. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал министров качественно делать свою работу, чтоб был соответствующий результат. Об этом он сказал на заседании Кабмина во время презентации плана деятельности правительства, передает 112.ua.

Он отметил, что для выполнения правительством плана действий по развитию Украины, необходимо качественно выполнять свою работу.

"Это не просто какой-то очередной план. Хочу, чтобы все меня услышали. Это план действий. Это то, что мы будем делать. Это не то, о чем мы будем говорить. Коллеги, не надо изобретать велосипед и не надо здесь открывать Америку. Надо перестать "обезьянничать" и просто качественно делать свою работу. И эта работа будет иметь очень конкретный и понятный результат. А мы как раз настроены на результат", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, Владимир Гройсман обозначил пять главных приоритетов правительства и представил план развития Украины до 2020 года.
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