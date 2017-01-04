Нардеп рассказал, зачем глава ОБСЕ приехал на Донбасс

Председатель ОБСЕ, глава МИДа Австрии Себастьян Курц во время визита на Донбасс заверил, что отмена санкций против России жестко привязана к выполнению Минских соглашений. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" рассказал внефракционный нардеп Сергей Тарута, который был в составе украинской делегации на переговорах с австрийскими дипломатами.

"Комментарии, которые были и очень много он их давал, не только на пресс-конференциях, что санкции могут быть уменьшены только после выполнения Минских соглашений с жесткой привязкой. Я не почувствовал, что здесь его позиция как-то изменилась. Вчера мы вечером долго общались и естественно все, в том числе и его позиция, так и других руководителей Министерства иностранных дел (Австрии – Авт.) четко привязана к выполнению Минских соглашений. Вопрос в том, что формат Минских соглашений нужно будет дорабатывать и улучшать. Но при этом никто сейчас не собирается в одностороннем порядке снимать санкции", – рассказал Сергей Тарута.

Также, по словам нардепа, обсуждали усиление функций ОБСЕ и в том числе полицейскую миссию. "Для этого нужен мандат, он (Курц – Авт.) не принимает решения. Хотя, насколько я понимаю, он не возражает по этому вопросу, чтобы была более эффективная система мониторинга и влияния на действия боевиков. Речь шла о допуске представителей ОБСЕ на всю территорию (сейчас боевики не допускают СММ на оккупированный Донбасс – Авт.)", – сказал Тарута.

В отношении работы миссии СММ ОБСЕ и возможного разворачивания на Донбассе вооруженной полицейской миссии проговаривали теоретическую возможность, но практическая реализация достаточно сложная – необходимо согласие всех 57 стран-членов ОБСЕ и бюджет.

"Из бюджета, который сегодня имеет ОБСЕ, 170 млн евро, 100 млн евро заложено для Украины. И сейчас очень важен вопрос, смогут ли они также выделять такие огромные средства для дальнейшего финансирования нахождения представителей ОБСЕ на Донбассе как по линии контроля, так и по гуманитарной части. Когда они принимали решение о направлении сюда представителей, у них было понимание, что этот конфликт не должен растянуться надолго. А мы его уже третий год имеем. И для них вызов как же дальше финансировать. Этот вопрос остался открытым", – подытожил Тарута.

Напомним, сегодня заканчивается двухдневный визит главы МИДа Австрии Себастьяна Курца на Донбасс. В 2017 году к Австрии перешло председательство ОБСЕ от Германии. Официально приоритеты австрийского председательства на 2017 год Себастьян Курц озвучит 12 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ. Предварительно глава австрийского МИДа заявил, что ОБСЕ сможет найти путь к решению "конфликтов на континенте, в том числе и украинского". Для этого Курц решил лично посетить Донбасс. Накануне визита на Донбасс в интервью Der Spiegel Курц заявил о возможном поэтапном снятии санкций с России.