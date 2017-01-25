Найем рассказал, откуда у Ляшко могли взяться 15 млн для покупки дома и земли

Нардеп считает, что, находясь в политике, Ляшко не мог заработать много денег для столь дорогостоящей покупки

Народный депутат Мустафа Найем считает, что лидер "радикалов" Олег Ляшко должен доказать законное происхождение 15 миллионов гривен. Об этом он заявил в комментарии NewsOne.

Он напомнил, что Ляшко уже 10 лет в политике, а ранее не вел бизнеса, а был журналистом, поэтому денег много завестись у него не могло. Нардеп сделал предположение, откуда у его коллеги такие средства.

"Поэтому эти деньги могут иметь три природы: кто-то ему подарил, передали родители в наследство или они украдены", – сказал Найем.

Политик считает, что теперь Ляшко должен доказать законность происхождения этих денег.

"В любом случае, господин Ляшко должен доказать это. И я надеюсь, каждый раз, когда он будет возле трибуны рассказывать, что кто-то ворует у людей их деньги, он в первую очередь должен рассказать, где он взял эти 940 тыс. долларов", – добавил депутат.

Как сообщалось, Олег Ляшко задекларировал приобретение жилого дома и двух земельных участков в Обуховском районе Киевщины за 15 миллионов гривен. В декларации указано, что он вступил в право собственности на недвижимость в январе 2017 года.