Найем рассказал, откуда у Ляшко могли взяться 15 млн для покупки дома и земли

Сегодня, 12:02

Нардеп считает, что, находясь в политике, Ляшко не мог заработать много денег для столь дорогостоящей покупки

Мустафа Найем. Фото: Facebook
Мустафа Найем. Фото: Facebook

Народный депутат Мустафа Найем считает, что лидер "радикалов" Олег Ляшко должен доказать законное происхождение 15 миллионов гривен. Об этом он заявил в комментарии NewsOne.

Он напомнил, что Ляшко уже 10 лет в политике, а ранее не вел бизнеса, а был журналистом, поэтому денег много завестись у него не могло. Нардеп сделал предположение, откуда у его коллеги такие средства.

"Поэтому эти деньги могут иметь три природы: кто-то ему подарил, передали родители в наследство или они украдены", – сказал Найем.

Политик считает, что теперь Ляшко должен доказать законность происхождения этих денег.

"В любом случае, господин Ляшко должен доказать это. И я надеюсь, каждый раз, когда он будет возле трибуны рассказывать, что кто-то ворует у людей их деньги, он в первую очередь должен рассказать, где он взял эти 940 тыс. долларов", – добавил депутат.

Как сообщалось, Олег Ляшко задекларировал приобретение жилого дома и двух земельных участков в Обуховском районе Киевщины за 15 миллионов гривен. В декларации указано, что он вступил в право собственности на недвижимость в январе 2017 года.
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