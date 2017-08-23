Не АТО, а война: Кравчук призвал расставить все точки над "і"

Сегодня, 14:07

Чтобы получить компенсацию ущерба от России после войны, Украине стоит отказаться от понятия АТО, отметил экс-президент

Война на Донбассе. Фото: DonPress.com
Война на Донбассе. Фото: DonPress.com

Украина должна назвать конфликт на Донбассе с Россией войной и отказаться от понятия АТО (Антитеррористическая операция), так как это может негативно аукнуться после окончания противостояния. Об этом заявил на пресс-конференции на тему "Двадцать шесть лет спустя... Где Украина сегодня?" первый президент Леонид Кравчук, передает УНИАН.

По его словам, это принципиальный момент, который в будущем будет играть важную роль.

"У нас есть идеология защиты? Мы же не воюем, мы – в АТО. Они ведут против нас войну, а мы против них АТО. Это вопрос принципиальный. Это не просто категории. Война же закончится. Чтобы возмещать все последствия, нам нужно будет доказать, что это была война. Они скажут: вы же говорили, что вы в АТО. Надо поставить точки над "і". Назвать вещи своими именами в отношении России, которая ведет агрессивную войну против Украины. И не имеет значения – это война гибридная или это информационно-правовая, или диверсионная, любая, это война. Война не просто война, а за захват территорий", – сказал Кравчук.

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Он считает, что Украине нужно менять свою роль в конфликте на Донбассе.

"По данным наших военных и Службы безопасности, около 10 тысяч российских спецслужащих и военных находятся на территории Донбасса. Я не говорю о Крыме. На территории Донбасса. Так что, факты свидетельствуют о том, что нам нужно менять, и активно менять, и формат, и ситуацию, и свою роль", – подчеркнул экс-президент.

Кроме того Кравчук обратился к представителям СМИ с призывом: "Прошу вас быть украинским колоколом, который бы будил на Западе тех, кто еще спит и не понял, что происходит с Россией, и тех, кто продался за российский газ и российскую нефть, на Западе я подчеркиваю".

Как рассказывал президент Украины Петр Порошенко, Путин может остановить войну на Донбассе, а для этого он должен приказать своим войскам и поддерживаемым Кремлем местным боевикам прекратить огонь.
Россия, война, Донбасс, Кравчук, ато

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