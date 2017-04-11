Не того подняли на смех: российские журналисты перепутали Тетерука с Яценюком

На РЕН-ТВ решили, что "в Верховной Раде подняли на смех бывшего премьера страны" и назвали Яценюка народным депутатом, хотя тот перестал быть нардепом еще в марте 2014 года

Российский федеральный телеканал РЕН-ТВ опубликовал новость под названием "Фото: Яценюка-полицейского подняли на смех в Раде", на которой перепутал народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука и бывшего премьер-министра Украины, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, – передает "Гордон".

Российские журналисты решили, что "в Верховной Раде подняли на смех бывшего премьера страны" и назвали Яценюка народным депутатом, хотя тот перестал быть нардепом еще в марте 2014 года, когда возглавил правительство, а на фотографии в полицейской форме изображен другой человек.

Более того, российский телеканал сообщил, что фото с Яценюком в униформе украинской полиции опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак, который подписал фотографию: "скажите кто-нибудь Тетеруку, что он народный депутат".

Несмотря на подпись Крутчака с правильной фамилией, которую российские журналисты процитировали в своей статье, они остались в уверенности, что на фотографии Яценюк.

После этого с отсылкой на неназванных "пользователей Сети" российские журналисты рассказали, что в соцсетях шутят, что экс-премьер "забыл переодеться после ролевых игр".

На то, что российский федеральный канал перепутал фамилии, обратил внимание журналист Крутчак на своей странице в Facebook. "Российский Рен-ТВ взял мою публикацию и Тетерука назвал Яценюком", – написал он.

27 марта суд города Ессентуков по ходатайству Следкома РФ заочно арестовал экс-премьера Украины Яценюка. Ему вменяют участие в банде, умышленные убийства и прочие "зверства", якобы совершенные во время чеченской войны.