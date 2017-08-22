"Нормандская четверка" поговорит сегодня: Порошенко сообщил детали

Вчера, 19:08

В телефонной конференции примут участие лидеры Украины, Франции, Германии и России

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал телефонную конференцию в "нормандском формате" 22 августа, во вторник вечером. Об этом президент сообщил в ходе визита в Луганскую область, передает "112 Украина".

"Уже через 3,5 часа (в 21:30. – Ред.) в Киеве у меня состоится телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем акцентировать внимание и по усилению вооруженной миссии ОБСЕ, и относительно введения миротворцев ООН, и об объявлении режима "прекращения огня" с 25 августа или с 1 сентября, чтобы дети смогли, наконец, пойти в школу", – рассказал президент Украины.

Напомним, ранее переговоры "нормандской четверки" на высшем уровне анонсировал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников", – сказал Климкин.

Как сообщалось, во время предыдущих телефонных переговоров в "нормандском формате" президент России Владимир Путин и украинский президент Петр Порошенко не поддержали инициативы друг друга по урегулированию ситуации на Донбассе.
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