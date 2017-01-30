Новый глава МИДа Германии говорил о снятии санкций, представляя интересы промышленности – эксперт

Германия не будет выступать в роли посредника между США и Украиной. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявил старший научный сотрудник Института Евро-Атлантического сотрудничества Андреас Умланд, комментируя сегодняшние переговоры Петра Порошенко с Ангелой Меркель в Берлине как раз после субботнего телефонного разговора немецкого канцлера с президентом США Дональдом Трампом.

"Мне трудно сказать, насколько Германия и Ангела Меркель будут выступать посредником. Все-таки у Украины есть свое посольство в Вашингтоне, и есть некое сходство национальных интересов у Германии и Украины и заинтересованность Германии в процветании и стабильности Украины. Но я сомневаюсь, что Германия будет неким посредником. Я думаю, что Украина должна создать прямой контакт с новой Администрацией Трампа и скорее всего речь на этих переговорах будет идти о воплощении Соглашения об ассоциации, об экономическом взаимодействии, о помощи Евросоюза Украине и о возможных путях воплощения Минских договоренностей. И важно еще то, что Петр Порошенко встретится с новым министром иностранных дел Германии", – считает эксперт.

Ранее до официального вступления в должность в качестве главы МИДа Германии Зигмар Габриэль неоднократно заявлял о возможности отмены или ослабления санкций против Кремля. Но спустя пару дней в новой должности Габриэль заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в мирном процессе на Востоке Украины.

"Если бы были выполнены соответствующие условия со стороны России, ничего нельзя было бы и возразить по поводу ослабления или снятия санкций. Он (Габриэль – Авт.) и раньше делал эти заявления как министр экономики и конечно здесь он выступает в роли адвоката интересов немецкой промышленности и немецкого сельского хозяйства. Но я не могу себе представить, что без каких-то существенных шагов России Германия, по крайней мере, пойдет на смягчение санкций. Может быть, уже не будет той однозначной позиции, которая была вначале введения санкций, когда было объявлено, что они могут быть сняты только когда весь донбасский вопрос будет полностью решен. Может здесь будет некий постепенный подход, что в случае улучшения ситуации на Донбассе могут быть сняты некоторые (виды – Авт.) санкций", – считает Андреас Умланд.

В то же время, по словам эксперта, Евросоюзу будет очень трудно и далее продлевать санкции, если США пойдут на их частичную отмену. "Да, действительно, такая опасность есть. Скажем такие более пророссийски настроенные страны в ЕС, как Греция, Италия, Кипр ну и в случае избрания Франсуа Фийона президентом может быть, и Франция станет такой относительно пророссийской страной… Но такое простое снятие санкций со стороны США я себе тоже не могу представить. Потому что это было бы слишком резкое изменение политики и если Трамп такое предпримет, будет очень большое сопротивление со стороны Конгресса и республиканцев", – подытожил эксперт.

Напомним, час президент Петр Порошенко пребывает с визитом в Берлине, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, вице-канцлером, и новым министром иностранных дел Зигмаром Габриэлем.