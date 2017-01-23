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Новый закон о языке нужен для исправления допущенных ошибок – нардеп http://www.segodnya.ua/img/article/7906/46_main.1485108773.png http://www.segodnya.ua/img/article/7906/46_tn.1485108773.png Политика Законопроект вынесут на голосование Рады в начале февраля

Новый закон о языке нужен для исправления допущенных ошибок – нардеп

Сегодня, 07:49

Законопроект вынесут на голосование Рады в начале февраля

В Украине хотят внедрить языковых инспекторов
В Украине хотят внедрить языковых инспекторов

В Украине назревает очередной языковой скандал. В Раду подали законопроект, предлагающий использовать во всех сферах жизни страны исключительно украинский язык. К примеру, авторы проекта хотят полностью перевести все СМИ на государственный язык, дублировать на украинском все спектакли, обязать говорить на нем в магазинах и даже печатать меню в ресторанах. Кроме того, предлагается ввести профессию языкового инспектора и штрафы за нарушение закона 3,4—8,5 тыс. грн. Политики и пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни поддерживают возможные новшества, другие возмущены ограничениями.

Авторами проекта выступили 33 депутата от разных политсил (БПП, НФ, "Батькивщина" и "Самопомич"). Рассмотреть его могут в феврале. "Новый закон нужен для исправления допущенных ошибок (принятие "закона Кивалова — Колесниченко" о региональных языках), — рассказала "Сегодня" соавтор проекта Оксана Юринец. — Если бы мы жили во Франции, говорили бы на французском. Я не думаю, что новый закон создаст ограничения".

Но, по словам экспертов, проектом власть отвлекает внимание населения от проблем. "Само появление законопроекта — политтехнология: ввести тему для раздора, которую уже не раз применяли за последние 10 лет. Если начались разговоры о языке, стоит готовиться к неприятным событиям, — считает политолог Виктор Небоженко. — Депутаты не примут проект. Это просто тема для ссор. Но после оккупации это не актуально: русскоязычного бойца АТО не упрекнуть в непатриотизме, а митинговать на эту тему уже никто не захочет".
рада, язык, украинский язык, депутаты, языковой вопрос

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Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

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