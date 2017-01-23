Новый закон о языке нужен для исправления допущенных ошибок – нардеп

В Украине назревает очередной языковой скандал. В Раду подали законопроект, предлагающий использовать во всех сферах жизни страны исключительно украинский язык. К примеру, авторы проекта хотят полностью перевести все СМИ на государственный язык, дублировать на украинском все спектакли, обязать говорить на нем в магазинах и даже печатать меню в ресторанах. Кроме того, предлагается ввести профессию языкового инспектора и штрафы за нарушение закона 3,4—8,5 тыс. грн. Политики и пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни поддерживают возможные новшества, другие возмущены ограничениями.

Авторами проекта выступили 33 депутата от разных политсил (БПП, НФ, "Батькивщина" и "Самопомич"). Рассмотреть его могут в феврале. "Новый закон нужен для исправления допущенных ошибок (принятие "закона Кивалова — Колесниченко" о региональных языках), — рассказала "Сегодня" соавтор проекта Оксана Юринец. — Если бы мы жили во Франции, говорили бы на французском. Я не думаю, что новый закон создаст ограничения".

Но, по словам экспертов, проектом власть отвлекает внимание населения от проблем. "Само появление законопроекта — политтехнология: ввести тему для раздора, которую уже не раз применяли за последние 10 лет. Если начались разговоры о языке, стоит готовиться к неприятным событиям, — считает политолог Виктор Небоженко. — Депутаты не примут проект. Это просто тема для ссор. Но после оккупации это не актуально: русскоязычного бойца АТО не упрекнуть в непатриотизме, а митинговать на эту тему уже никто не захочет".