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Обещания безвиза, ожидание призыва, конец банкопада: итоги недели http://www.segodnya.ua/img/article/7877/23_main.1484233650.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/23_tn.1484233650.jpg Политика Велика вероятность, что путешествовать без виз украины смогут уже летом

Обещания безвиза, ожидание призыва, конец банкопада: итоги недели

Сегодня, 07:30

Велика вероятность, что путешествовать без виз украины смогут уже летом

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

Уходящая неделя подарила надежду на решение проблем, которые зависали месяцами, а то и годами. Если они действительно решатся, десятки тысяч украинских военных окажутся дома, а миллионы наших соотечественников смогут съездить в Европу, не выстаивая очереди в посольствах.

КОНЕЦ ОТСРОЧКАМ? Действительно, самая долгоиграющая из имеющихся проблем — это безвизовый режим с Евросоюзом. Когда-то она казалась очень актуальной, сейчас из-за курса и экономической ситуации в целом уже такой многим не кажется, но факт остается фактом: уже больше 10 лет Украина ждет открытия Европы для себя. За это время сменились два президента, курс евро вырос в четыре раза, но проблема оставалась нерешенной.

И вот на этой неделе МИД объявил, что решение по безвизу будет принято весной, а летом украинцы наконец им воспользуются. Конечно, этим заявлениям верить сложно, поскольку опыт называния сроков решения по отмене шенгена у чиновников очень большой. Но в этот раз информацию подтвердили и неофициальные источники в Брюсселе, которые ошибаются гораздо реже, чем официальные. По их данным, Европарламент проголосует украинский вопрос в мае-июне. И это значит, что не позже августа безвиз таки заработает.

КОНЕЦ БЕССРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ. Еще одна проблема, которую не могли решить годами, — увольнение военнослужащих, имевших бессрочные контракты. Эти контракты подписывали еще весной 2014 года, до объявления антитеррористической операции и в ее первые месяцы. Потом парламент принял закон, регулирующий подписание контрактов с определенным сроком действия (год для мобилизованных, 3—5 лет для добровольцев), но старые соглашения продолжили действовать. И только на днях Минобороны объявило, что "вечные" контракты весной закончатся. А это — десятая часть всего личного состава. Солдатам, отслужившим три года, разрешат либо перейти на стандартные контракты, либо демобилизоваться.

В руководстве Вооруженных сил подозревают, что некоторые могут выбрать второй вариант. Поэтому Генштаб сразу решил подстраховаться. Скрытые резервы нашли в виде выпускников вузов, которые проходили военную кафедру, но не служили в армии, а сразу становились офицерами запаса.

Правда, призывать их будут фактически не как офицеров, а как обычных солдат срочной службы — на полтора года. И так же, как "срочников", их не будут отправлять в зону боев. За исключением тех, кто после переподготовки добровольно согласится подписать контракты. Как заявляет Минобороны, призыв этой категории военнообязанных начнется в феврале, а подпадут под него офицеры запаса, которым к этому моменту будет меньше 43 лет.

КОНЕЦ ПЕРЕГОВОРОВ? Домой в скором времени могут попасть и 48 человек, находящихся в плену у сепаратистов. В среду СБУ заявила о желании власти обменять их на 228 сторонников так называемых "ДНР/ЛНР", задержанных украинскими силовиками.

Это самое кардинальное предложение, которое когда-либо делал Киев. Всю вторую половину прошлого года переговоры об обмене пленными были безрезультатными, поскольку сепаратисты соглашались менять только всех на всех, а украинская власть на такой обмен была не согласна.

На днях Надежда Савченко опубликовала списки для обмена. Списки, как выяснилось, были устаревшими и частично вообще неправильными, однако их публикация свою роль сыграла — теперь уже масштабный обмен предложила украинская сторона. И теперь есть основания полагать, что обмен состоится. Но есть и крайне негативная сторона ее поступка — теперь родственников людей попавших в список могут начать шантажировать аферисты.

КОНЕЦ "ПЛАТИНУМА". Вчера в Украине стало еще одним банком меньше. НБУ объявил неплатежеспособным "Платинум банк", входивший в первую двадцатку. Причина — собственники не смогли выполнить последние требования Нацбанка по докапитализации. Впрочем, "Платинум" давно находился в числе подозрительных банков. После того как в 2013 году его купили у иностранцев отечественные бизнесмены, "Платинум" вел рискованные игры, проводя массовое потребительское кредитование и завышая ставки по депозитам, говорят эксперты. Однако при высокой инфляции последних лет ему удавалось сводить концы с концами. Но требования НБУ, введенные в 2016 году, он уже потянуть не смог.

Конец "Платинума" стал еще одним фактором риска для финансового рынка страны после национализации "ПриватБанка". Предстоят выплаты вкладчикам (предполагается, что речь идет о 200 тысячах человек, которые получат 4 млрд гривен).

Радует в этой ситуации только одно: если исходить из официальных данных Нацбанка, "Платинум" должен стать последней жертвой среди крупных игроков финансового рынка. Все остальные банки первой двадцатки выполнили новые нормативы и в группе риска не находятся. А значит, потрясения в банковской сфере вроде тех, которые были в последние недели, должны закончиться.

БЕСКОНЕЧНАЯ БИТВА. Где сейчас трясет, так это в сфере здравоохранения. Там с первых дней нового года идет противостояние между ведущим кардиохирургом Украины Борисом Тодуровым и временной руководительницей Минздрава Ульяной Супрун. Тодуров обвиняет руководство министерства в том, что оно провалило закупки препаратов по государственной программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, по его словам, бездействие Минздрава стоило стране десятки тысяч неспасенных жизней.

Минздрав, естественно, все обвинения отрицает. Там признают, что программа была провалена в 2015 году, то есть еще при руководстве грузинского легионера Александра Квиташвили, но в 2016 году она выполнялась. И в нынешнем году тоже будет выполняться, поскольку уже подписан и начал действовать контракт с зарубежной фирмой-посредником, которая, по мысли Супрун, должна избавить министерство от коррупции при госзакупках.

Обе стороны достаточно убедительны в своей аргументации, поэтому и у Тодурова, и у Супрун нашлось большое количество сторонников, которые развернули в "Фейсбуке" настоящие боевые действия. Но для обычных граждан это не опасно — главное, чтобы при входе в кабинет врача нас не спрашивали: "Вы за Тодурова или за Супрун?".
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Автор:

Александр Ростовцев

Источник:

"Сегодня"

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