Программа развития оборонного комплекса Украины: миллиардные инвестиции и новые виды вооружений

В ближайшее время Кабмин может утвердить новую Программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса (ВПК) до 2021 года. По словам ответственных за ее разработку чиновников из МЭРТа, документ уже согласован со всеми министерствами и подан на рассмотрение Кабмина. Но гарантий, что программу снова не провалят, нет, ведь аналогичную только до 2020 года в прошлом году так и не утвердили. А от этого документа зависит, как будут реформироваться предприятия ВПК, компенсироваться потерянные на оккупированных территориях мощности и контролировать иностранные инвестиции, которые планируется пустить на разработку новых видов вооружений. В Раде обещают проконтролировать правительство чтобы, наконец, принятие программы не провалили. К тому же, программа должна стать основой реализации Стратегического оборонного бюллетеня – своего рода Плана действий по членству (ПДЧ) Украины в НАТО – плана достижения стандартов НАТО нашими силовыми структурами до 2020 года. В прошлом году на саммите НАТО в Варшаве бюллетень представил Петр Порошенко. И Украина не может ударить лицом в грязь, в очередной раз, провалив утверждение Программы развития ОПК.

Еще 20 января 2016 года правительство утвердило Концепцию государственной целевой программы реформирования и развития ОПК до 2020 года.

В документе сказано, что объемы производства промышленной продукции в 2014 году упали на 10,1 %, а в первом полугодии 2015-го – на 20,5 %, что связано со снижением экономических показателей деятельности предприятий ВПК. Но в 2016 году мы частично компенсировали потери за счет частных компаний. По словам чиновников, около 50% оборонного заказа реализуется именно за счет частников.

"Материальный ущерб, который нанесла РФ вследствие уничтожения предприятий ОПК в Донецкой и Луганской обл., а также "национализация" и незаконное изъятие государственного имущества в Крыму и Севастополе являются одними из важных факторов, которые не позволили предприятиям ВПК обеспечить ВСУ и другие военные формирования вооружением и техникой", – также говорится в Концепции.

Среди прочего, документ предусматривает на первом этапе (2016-2017 гг.): обеспечение ВСУ восстановленной и модернизированной военной техникой; системное реформирование предприятий ВПК; подготовку к серийному производству принятых на вооружение образцов военной техники; проведение реструктуризации и корпоратизации предприятий ВПК; определение мероприятий и механизмов импортозамещения.

На втором этапе (2018-2020 гг.): производство новейших образцов вооружения и военной техники; завершение реформирования ОПК; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новейших образцов и комплексов вооружения; увеличение объемов собственного производства важных для производства вооружений; достижение полной независимости от РФ в производстве вооружения и военной техники.

Все пункты этой Концепции легли в основу Программы реформирования и развития ОПК до 2020 года, которую, согласно указу президента и решения СНБО от 20 мая 2016 года, должны были подготовить и утвердить до конца июня прошлого года. Но документ так и не прошел посвящение Кабмином и СНБО, а чиновники сосредоточились на разработке и принятии Стратегического оборонного бюллетеня. Как уже ранее писал "Сегодня.ua", документ Петр Порошенко представил на прошлогоднем саммите НАТО в Варшаве. Это своего рода пошаговый план реформирования украинской армии до 2021 года. Тогда замминистра обороны Украины Игорь Долгов сказал "Сегодня.ua", что этот бюллетень можно считать своего рода ПДЧ в НАТО. Правда, для его полноценной реализации Украине не хватает принятой Программы развития и реформирования ВПК.

"На сегодняшний день завершено межведомственное согласование Программы развития оборонного комплекса до 2021 года (чиновники решили сместить реализацию программы на год вперед – Авт.). И она в ближайшее время будет подана на рассмотрение правительства (по информации "Сегодня.ua" уже подана – Авт.). Там мы учли практически все замечания центральных органов исполнительной власти", – сказал "Сегодня.ua" замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

Во-первых, по его словам, Программа предусматривает привлечение инвестиций в ВПК

от 5 до 10 млрд грн в год. Деньги в основном пойдут на модернизацию предприятий ВПК, а также создание новых, чтобы замкнуть цикл производства отдельных видов вооружений и техники (вскоре соответствующий законопроект будет подан на рассмотрение ВР). Так как большинство таких предприятий в силу кооперации со времен СССР остались в России, либо находятся в оккупированных РФ Крыму и на Донбассе. По словам главного научного сотрудника отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Виталия Бегмы, на оккупированных территориях осталось более 40 таких предприятий.

Восстановление потерянных предприятий и модернизация существующих мощностей помогли бы Украине в вопросе импортозамещения. "Украина до сих пор не избавилась от старого принципа, когда на вершине треугольника были именно прибыли от экспорта вооружений и военной техники, а не развитие ВСУ. В частности, в де-факто военное время в Украине остается ситуация, когда некоторые современные виды вооружений и техники в первую очередь идут на экспорт, а только потом в ВСУ. К примеру, такая ситуация возникла с поставками новых танков "Оплот". И только в январе 2017 года Кабмин принял решение произвести по госгарантиям (впервые в истории Украины) новые самолеты, управляемые ракеты и танки "Оплот" в интересах ВСУ", – идет речь в докладе Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Чиновники тут же парируют, мол, экспорт продукции ВПК – это дополнительные деньги еще и в валюте. По словам замминистра экономического развития Юрия Бровченко, если мы будем поставлять один танк на экспорт, за сумму от продажи мы сможем отремонтировать около 10 танков для ВСУ. К тому же, в этом же докладе Центра исследований армии, конверсии и разоружения эксперты отмечают, что импортируем мы в основном то, чего никогда и не производили: большинство боеприпасов, стрелковое оружие, большую часть авиационного управляемого вооружения, беспилотные авиационные комплексы и т.д. Но в то же время чиновники и не сделали ничего для того, чтобы все это производилось в Украине.

Правда, по словам Юрия Бровченко, за почти три года необъявленной войны с Россией Украине удалось выйти на 80% по импортозамещению бронетанковой техники. "Вот это основной вид, где пошло очень мощное импортозамещение. Локализация производства в Украине составляет по отдельным видам техники, в том числе и по бронетанковой технике, до 80%. Большой процент в авиастроительстве сейчас за компанией "Антонов" – она работает над замещением материалов, по которым в свое время была очень жесткая кооперация. В том числе это и по стрелковому вооружению. Там у нас почти вся модернизация происходит, я имею в виду калибр до 23 мм, все до 80% изготавливается в Украине и странах Варшавского договора (Венгрия, Германия, Румыния, Болгария, Польша – Авт.), которые еще могут поставлять нам оборудование и запчасти, которые у них используется на аналогичной технике", – сказал Юрий Бровченко.

Чиновники из Кабмина обещают, что на этот раз Программа реформирования и развития ВПК точно будет принята. К тому же, недавно Петр Порошенко еще раз напомнил о проведении всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО. Понятно, что до подачи заявки на членство еще далеко, а в ряды Альянса с нерешенными территориальными спорами не берут, но реформировать силовые структуры по натовским стандартам Украине никто не мешает. Но этому, по словам нардепов, одними Концепциями, Программами и Стратегическими бюллетенями не поможешь. К вопросу нужно подходить комплексно, а в разработке и реализации всех этих документов должны быть задействованы все, в том числе и парламент. По словам членов профильного парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, еще в прошлом году на комитете Кабмин представил Программу реформирования и развития ВПК, но в некоторой мере поверхностно и без учета рекомендаций депутатов.

"Для того, чтобы утверждать Концепцию и Программу реформирования украинской оборонки, нужно, во-первых, хотя бы раз на 100% реализовать годовую программу в рамках сотрудничества с НАТО (а у нас даже нет постпреда миссии при НАТО – Авт.). Почему к нам сейчас обращается представительство НАТО в Украине с призывом немедленно реформировать СБУ (среди прочего должна пройти демилитаризация органа – Авт.). Те же требования и по структуре Минобороны. Должен быть новый закон о разведке, должны быть в полной мере обеспечены силы специальных операций, которые у нас буксуют. Мы почти год ждали новый Стратегический оборонный бюллетень. То есть, прежде чем говорить о реформировании оборонки, должна быть Концепция и Программа реформирования не только ВСУ, но и всего оборонного спектра", – сказал "Сегодня.ua" член профильного комитета, нардеп от НФ Андрей Левус.