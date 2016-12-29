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Офицер США раскритиковал поведение Украины по отношению к РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7842/74_main.1483007430.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/74_tn.1483007430.jpg Политика Украина своими действиями провоцирует нового американского лидера к отмене антироссийских санкций

Офицер США раскритиковал поведение Украины по отношению к РФ

Сегодня, 12:26

Украина своими действиями провоцирует нового американского лидера к отмене антироссийских санкций

Гари Табах. Фото: скриншот
Гари Табах. Фото: скриншот

Новая американская администрации может не понять украинские власти, которые до сих пор не ввели санкции против России и продолжают вести с ней сотрудничество. Об этом заявил в интервью "Обозревателю" капитан 1-го ранга ВМС США Гари Табах.

Он намекнул, что американцам надоело иметь дело с Украиной, а новая администрация в США и вовсе может снизить уровень заинтересованности в "украинском вопросе".

"Время идет. Когда только начались события в Крыму и на Донбассе, Украина, как сказал наш посол, была самой красивой девушкой на танцплощадке. Но девушка стареет, да и за 3 года танцевать с ней надоело. Изменений мало. Денег вложено много", – сказал Табах.

Он отметил, что Украина сама своим поведением по отношению к России провоцирует, чтоб новый президент США захотел снять санкции с россиян.

"Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Трамп просто этого не поймет. Трамп подумает так и скажет: "Снимайте санкции". Другое дело, что он не сможет", – пояснил американский офицер.

"Но вообще из Америки ситуация в Украине странно выглядит. Вы ведете бизнес с Россией, военное положение не ввели. Там, на Донбассе, ребята гибнут, а вы с Россией дипломатические отношения поддерживаете. Мне, как солдату, обидно", – добавил Табах.

Напомним, в ноябре состоялся телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Трампом, в котором украинский лидер поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства.

В свою очередь заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев отметил, что во время телефонного разговора с Петром Порошенко Дональд Трамп интересовался ситуацией на Донбассе, знакомясь с "украинским вопросом".

Справедливости ради стоит упомянуть, что с 10 января 2016 года вступило в силу эмбарго на российские продукты и товары.

Также 17 октября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно документу, решение СНБО от 16 сентября предусматривает предложение о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Кроме того, ограничительные меры применены в отношении деятельности крупнейших российских производителей автотранспорта и железнодорожного подвижного состава – ПАО "КамАЗ" и ЗАО "Трансмашхолдинг".
россия, США, трамп, офицер, санкции

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