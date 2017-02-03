ООН готова помочь эвакуированным жителям Авдеевки, – О'Брайен

Сегодня, 01:47

Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать мирное население

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О&#039;Брайен. Фото: ООН
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. Фото: ООН

ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки гражданским. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, которое транслирует канал "112 Украина".

"31 января Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать гражданские лица, эвакуированные из Авдеевки. Если это потребуется ООН и международные НПУ готовы оказать содействие", – сообщил заместитель Генерального секретаря ООН.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.

Украина начала председательствовать в Совбезе ООН с 1 февраля 2017 г.
чрезвычайное положение, ООН, авдеевка, Гуманитарная катастрофа
Все новости по теме Авдеевка.

Вы сейчас просматриваете новость "ООН готова помочь эвакуированным жителям Авдеевки, – О'Брайен". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. Фото: ООН

Британия призвала Россию вывести войска с Украины, включая Крым

Сегодня, 01:39

Мэттью Райкрофт отметил, что санкции с России не могут быть сняты, пока этого не произойдет

Донбасс

Франция осудила боевые действия в Авдеевке, фото sobytiya.net

Франция призвала Россию повлиять на боевиков для решения ситуации в Авдеевке

Сегодня, 01:20

Представитель Франции осудил боевые действия на Донбассе

Донбасс

Авдеевка, фото rbc.ua

Обстрел пункта помощи в Авдеевке: два человека убиты, еще два - ранены

Сегодня, 00:57

Среди пострадавших представитель СМИ

Политика

Владимир Ельченко, фото pravda.com.ua

Ельченко в СБ ООН: Боевики продолжают обстреливать жилые районы Авдеевки

Сегодня, 00:05

Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, сообщил представитель Украины на заседании Совбеза ООН

Донбасс

Зорян Шкиряк, фото donpress.com

При обстреле Авдеевки погиб водитель ГосЧС

Вчера, 23:57

В результате обстрела Авдеевки также ранен подполковник ГосЧС

Политика

Владимир Гройсман, фото hyser.com.ua

Гройсман: Мир должен отреагировать на обстрел Авдеевки и остановить агрессора

Вчера, 23:48

По словам премьера, сейчас идет обстрел самой Авдеевки

Политика

Эртугрул Апакан, фото osce.org

ОБСЕ призвала прекратить столкновения в Авдеевке и вывести тяжелое вооружение

Вчера, 23:34

Апакан призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии на Донбассе

Донбасс

Павел Жебривский, фото ZN.ua

За последний час в Авдеевке погиб уже второй мирный житель

Вчера, 22:48

Кроме этого, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования