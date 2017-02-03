ООН готова помочь эвакуированным жителям Авдеевки, – О'Брайен

Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать мирное население

ООН может оказать помощь эвакуированным из Авдеевки гражданским. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности ООН в Нью Йорке, которое транслирует канал "112 Украина".

"31 января Украина обратилась к международным организациям с просьбой поддержать гражданские лица, эвакуированные из Авдеевки. Если это потребуется ООН и международные НПУ готовы оказать содействие", – сообщил заместитель Генерального секретаря ООН.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.

Украина начала председательствовать в Совбезе ООН с 1 февраля 2017 г.