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Папа Римский сделал заявление по Донбассу http://www.segodnya.ua/img/article/7865/54_main.1483965291.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/54_tn.1483965291.jpg Политика По его словам, в Европе, где хватает напряжения, готовность к диалогу составляет единственный путь для гарантирования безопасности и развития континента

Папа Римский сделал заявление по Донбассу

Сегодня, 14:31

По его словам, в Европе, где хватает напряжения, готовность к диалогу составляет единственный путь для гарантирования безопасности и развития континента

Папа Римский Франциск. Фото: МИД Кубы
Папа Римский Франциск. Фото: МИД Кубы

Папа Римский Франциск пожелал как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Также и в Европе, где хватает напряжения, готовность к диалогу составляет единственный путь для гарантирования безопасности и развития континента. С симпатией воспринимаю инициативы, направленные на пользу объединения Кипра, ведь именно сегодня заново начинаются переговоры, в то же время желаю, чтобы в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был сделан быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой", – таким было одно из пожеланий Папы Франциска, сказанное во время традиционной в начале года встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле.

Во время аудиенции, которая состоялась 9 января 2017 г., Глава Католической Церкви, в контексте 100-летия окончания Первой мировой войны, делился мыслями о мире и безопасности, подчеркивая, что "в атмосфере общих опасений за настоящее и неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены", считает важным обратиться со словом надежды, которое укажет перспективу дальнейшего пути.

Напомним, в конце декабря на Донбасс поступила первая партия помощи от Папы Римского Франциска, среди которой – буржуйки, топливные брикеты, детское питание, еда и лекарства.

Ранее Папа Римский Франциск уже призывал остановить конфликт на Донбассе.
Украина, Донбасс, Папа Римский, Европа, Франциск

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УНН

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