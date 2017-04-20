Парубий назвал позитивным решение суда в Гааге по РФ

Сегодня, 12:40

Украина должна сосредоточить свои усилия на доказательной базе для последующих обвинений, считает спикер

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России позитивное, так как оно открывает путь к привлечению Путина к ответственности. Об этом на брифинге сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, Украина должна сосредоточиться на обеспечении достаточной доказательной базы для последующих обвинений против России.

"Считаю важным, что суд взял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии, и считаю сам факт, что суд взялся за рассмотрение, позитивным для Украины. Считаю позитивным решение относительно признания того, что осуществляется давление на национальные меньшинства в Крыму. Считаю, что на этом пути Украина должна сосредоточиться, чтобы обеспечить достаточную доказательную базу для последующих обвинений, которые Украина выдвигает против Путина. Но сам факт, что этот путь начат, убежден, важен и позитивен для Украины", – сказал Парубий.

Напомним, вчера Международный суд ООН в Гааге отказался в полной мере удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Международного суда ООН в Гааге многообещающее для Украины.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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