Парубий назвал позитивным решение суда в Гааге по РФ

Решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России позитивное, так как оно открывает путь к привлечению Путина к ответственности. Об этом на брифинге сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, Украина должна сосредоточиться на обеспечении достаточной доказательной базы для последующих обвинений против России.

"Считаю важным, что суд взял к рассмотрению вопрос Украины и российской агрессии, и считаю сам факт, что суд взялся за рассмотрение, позитивным для Украины. Считаю позитивным решение относительно признания того, что осуществляется давление на национальные меньшинства в Крыму. Считаю, что на этом пути Украина должна сосредоточиться, чтобы обеспечить достаточную доказательную базу для последующих обвинений, которые Украина выдвигает против Путина. Но сам факт, что этот путь начат, убежден, важен и позитивен для Украины", – сказал Парубий.

Напомним, вчера Международный суд ООН в Гааге отказался в полной мере удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Международного суда ООН в Гааге многообещающее для Украины.