Парубий не анонсировал рассмотрение медицинской и пенсионной реформ

Во вторник Верховная Рада начнет работу с вопросов финансовой политики и информатизации. Об этом на Согласительном совете заявил спикер ВР Андрей Парубий.

"На этой неделе у нас есть четыре блока, которые были отложены еще с предыдущих недель. Это, прежде всего, вопрос финансовой политики, это блок, который стоял на предыдущей пленарной неделе, мы не успели его рассмотреть и он переносится, и с него предлагается начать завтрашний пленарный день. Второй блок – вопрос информатизации – этот блок также был перенесен еще две недели назад, мы дошли и рассмотрели только один вопрос. И вы припоминаете о кибербезопасности, там есть еще пять важных вопросов, и он также предлагается завтра как второй блок. И фактически это два ключевых блока, которые завтра предлагается рассмотреть", – заявил Парубий.

По его словам, в среду традиционно ратификация, а также два закона комитета по вопросам здравоохранения, которые являются объединяющими. "И есть надежда, что эти законы будут поддержаны всем залом. Они касаются психиатрической помощи, и была проведена достаточно серьезная и основательная работа в комитете, и есть надежда, что эти законопроекты и этот блок будет поддержан в среду во время пленарного заседания. В четверг – вопросы налоговой и таможенной политики, Нина Петровна (Нина Южанина, глава профильного парламентского комитета – Авт.) долго ждет этого. И вопрос энергоэффективности. Также на четверг по предложениям БПП, или во вторник или в четверг, предлагается рассмотреть вопрос по судебной реформе, и мы уже в ходе дискуссий обсудим, ставить ли их на вторник, или на четверг", – подытожил Парубий.

Напомним, ранее член комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от БПП Сергей Березенко прогнозировал, что законопроекты по медицинской реформе будут вынесены на голосование во втором чтении в четверг 22 июня. Также в Кабмине не исключали, что уже на этой неделе ВР может принять в первом чтении проект о пенсионной реформе.