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Парубий озвучил ближайшие планы Верховной Рады http://www.segodnya.ua/img/article/7885/57_main.1484559357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/57_tn.1484559357.jpg Политика Руководители фракций, комитетов и групп парламента собрались на согласительный совет

Парубий озвучил ближайшие планы Верховной Рады

Сегодня, 11:32

Руководители фракций, комитетов и групп парламента собрались на согласительный совет

Парубий. Фото: facenews.ua
Парубий. Фото: facenews.ua

Верховная Рада Украины в четверг планирует рассмотреть законопроект о Конституционном суде, вопросы децентрализации и смету парламента, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Мы планируем в четверг рассмотреть законопроект о Конституционном суде и вопросы децентрализации", – сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

Спикер также отметил, что парламент должен рассмотреть и принять смету Верховной Рады на 2017 год.

"Я бы просил, чтобы этот вопрос, который есть во всех фракциях и комитетах, на этой неделе рассмотрели и обязательно вышли по нему на решение, по смете Верховной Рады", – сказал Парубий.

Ранее сообщалось, что народные депутаты – члены Совета по вопросам судебной реформы – внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона № 5336-1 "О Конституционном суде Украины".

Законопроект имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, о порядке организации и деятельности КСУ, статусе судей Конституционного Суда, устанавливает нормы относительно оснований и порядка обращения в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решений суда.
Верховная Рада, законопроект, парубий, конституционный суд, согласительный совет

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Источник:

Интерфакс-Украина

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