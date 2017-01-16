Парубий озвучил ближайшие планы Верховной Рады

Верховная Рада Украины в четверг планирует рассмотреть законопроект о Конституционном суде, вопросы децентрализации и смету парламента, заявляет председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Мы планируем в четверг рассмотреть законопроект о Конституционном суде и вопросы децентрализации", – сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

Спикер также отметил, что парламент должен рассмотреть и принять смету Верховной Рады на 2017 год.

"Я бы просил, чтобы этот вопрос, который есть во всех фракциях и комитетах, на этой неделе рассмотрели и обязательно вышли по нему на решение, по смете Верховной Рады", – сказал Парубий.

Ранее сообщалось, что народные депутаты – члены Совета по вопросам судебной реформы – внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона № 5336-1 "О Конституционном суде Украины".

Законопроект имплементирует изменения в Конституцию в части правосудия, вступившие в силу 30 сентября 2016 года, о порядке организации и деятельности КСУ, статусе судей Конституционного Суда, устанавливает нормы относительно оснований и порядка обращения в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решений суда.