Парубий поздравил Таяни с избранием главой Европарламента

Спикер также выразил благодарность экс-президенту ЕП за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

Глава Верховной Рады Андрей Парубий поздравил новоизбранного председателя Европарламента Антони Таяни, а поблагодарил за поддержку Украины уже бывшего главного европейского политика Мартина Шульца. Об этом он сказал во время заседания парламента, передает 112.ua.

"Я хочу от имени Верховной Рады Украины поздравить с избранием нового президента Европарламента Антонио Таяни. Он представляет самую большую группу Европейского парламента – Европейскую народную партию, которая всегда была надежным партнером и другом Украины. ВРУ рассчитывает на продолжение тесного и плодотворного сотрудничества с Европарламентом и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и на пути евроинтеграции ", – сказал Парубий.

Кроме того он выразил слова благодарности Шульцу, который поддерживал Украину от лица Европарламента в борьбе с путинской агрессией.

"Также я хочу от всех нас поблагодарить за плодотворное сотрудничество предыдущего главу Европарламента Мартина Шульца. Спасибо Вам за поддержку, которую мы ощущали во время Революции достоинства, помощь в евроинтеграции Украины, помощь в противостоянии российской имперской агрессии. Мартин Шульц, глава Европарламента, приложил большие усилия для создания в Европе антипутинской коалиции", – отметил спикер ВР.

Напомним, состоялись выборы нового президента Европарламента. На эту должность восемь политических сил ЕП выдвинули по одному кандидату. Несмотря на это, члены коалиции договорились поддержать Антонио Таяни, кандидата от самой большой по численности партии – Европейской народной партии. Сейчас он занимает должность вице-президента Европарламента.

В свою очередь сам Таяни после выборов поблагодарил участников голосования и своих соперников и обозначил свои задачи в качестве главы ассамблеи. Новый глава Европарламента пообещал учитывать мнение меньшинства.