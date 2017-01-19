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Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов http://www.segodnya.ua/img/article/7898/77_main.1484837282.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/77_tn.1484837282.jpg Политика Главным достижением парламентского дня стало принятие решение о допуске иностранных военных в Украину 

Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов

Сегодня, 16:48

Главным достижением парламентского дня стало принятие решение о допуске иностранных военных в Украину 

Верховная Рада сегодня практически не работала. Фото: С. Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Верховная Рада сегодня практически не работала. Фото: С. Ревера, "Сегодня"

Глава Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание из-за малого количества депутатов в зале.

Как показало рейтинговое голосование, поработать пришли всего 169 парламентариев при необходимом минимуме во время принятий решений в 226 человек.

Отметим, что утреннее заседание также пришлось закрыть спикеру из-за отсутствия депутатов. Он призывал депутатов фракций разобраться со своими депутатами в вопросе посещения Рады.

Примерно такая же ситуация наблюдалась и вчера, 18 января.

Что касается сегодняшней работы присутствующих депутатов, то главным "достижением" рабочего дня Рады стало принятие закона №5636 "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях". Решение принято для того, чтобы военные подразделения других стран могли участвовать в учениях.

Кроме того сегодня ожидалось рассмотрение вопроса об исключении народного депутата Надежды Савченко из Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, которой приписываю государственную измену за встречи с боевиками.

Однако, как заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, Рада отложила рассмотрение вопроса Савченко и поднимет его на следующей пленарной неделе.
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Источник:

"Сегодня"

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