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Парубий вызван на допрос по делу Януковича http://www.segodnya.ua/img/article/7895/35_main.1484755688.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/35_tn.1484755688.jpg Политика Спикер парламента проходит в уголовном производстве в качестве свидетеля

Парубий вызван на допрос по делу Януковича

Сегодня, 18:07

Спикер парламента проходит в уголовном производстве в качестве свидетеля

Андрей Парубий. Фото: из открытых источников
Андрей Парубий. Фото: из открытых источников

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вызван на допрос по делу, связанному с заключенными экс-президентом Виктором Януковичем "харьковскими соглашениями". Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Военная прокуратура вызвала Парубия как свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства заключения Януковичем "харьковских соглашений", – написала она в Twitter.

Напомним, в 2010 году в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев заключили соглашение относительно пребывания ЧФ РФ на территории Украины – в Крыму – в обмен за скидку на газ.
Янукович, ГПУ, допрос, парубий, харьковские соглашения, обстоятельства, сарган

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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