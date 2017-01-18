Парубий вызван на допрос по делу Януковича
Спикер парламента проходит в уголовном производстве в качестве свидетеля
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вызван на допрос по делу, связанному с заключенными экс-президентом Виктором Януковичем "харьковскими соглашениями". Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Военная прокуратура вызвала Парубия как свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства заключения Януковичем "харьковских соглашений", – написала она в Twitter.
Військ.прокуратура викликала Парубія як свідка у крим.провадженні, в якому досліджуються обставини укладення Януковичем "харківських угод"— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 18 января 2017 г.
Напомним, в 2010 году в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев заключили соглашение относительно пребывания ЧФ РФ на территории Украины – в Крыму – в обмен за скидку на газ.
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