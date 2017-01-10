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Пашинский о стрельбе в человека: Я поступил правильно и морально (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/65_main.1484061234.png http://www.segodnya.ua/img/article/7869/65_tn.1484061234.png Политика Нардеп объяснил, откуда у него оружие и зачем оно ему

Пашинский о стрельбе в человека: Я поступил правильно и морально (видео)

Сегодня, 17:14

Нардеп объяснил, откуда у него оружие и зачем оно ему


Народный депутат Украины Сергей Пашинский в деталях рассказал о всех подробностях его сегодняшнего допроса в прокуратуре относительно предновогоднего инцидента со стрельбой.

"Я полностью сотрудничаю со следствием. Я выдал добровольно все, что нужно было выдать следствию. Подчеркиваю: я сделаю все от себя зависящее, чтобы это следствие было всесторонним. От себя гарантирую, что предоставлю любую помощь, чтобы следствие было объективным, непредвзятым и чтобы больше не было никаких вопросов", – сказал он на брифинге во вторник.

По словам нардепа, пистолет, из которого он стрелял – это наградное оружие, которое было выдано ему в марте 2014 года, т.к. он был исполняющим обязанности главы Администрации президента.

"У меня есть право на ношение и я умею им пользоваться. Еще в тот вечер оно было добровольно отдано мной работникам правоохранительных органов, – заявил Пашинский. – Я ношу с собой оружие в случае необходимости. В данном случае у меня была такая необходимость. Я дал показания, почему у меня была такая необходимость".

По его мнению, следственные действия затянулись. При этом он отметил, что его жена и сын дали согласие на добровольный допрос и в ближайшие дни это будет сделано.

"На сегодняшний день уголовное дело возбуждено по моему заявлению о нападении на меня. Я убежден, что я поступил абсолютно законно, правильно и морально. Если следствие будет переквалифицировано, я буду защищаться. Но я не вижу, как и где я совершил преступление", – сказал парламентарий.

Пашинский рассказал, что после того, как нападающий был ранен, нардеп предоставил ему первую медицинскую помощь – перетянул рану, а также пообещал помочь финансово с лечением.

Он также отметил, что ближайшее окружение Януковича сейчас возглавило группу защиты нападавшего и распространяет дезинформацию.

"Информация вбрасывается из РФ и из-за границы именно людьми из окружения Януковича. Это не первая информационная атака на меня оттуда. Меня в России обвиняют во всех возможных смертных грехах. Я фигурант дел, которые ведутся против меня в РФ", – сказал Пашинский.

"Я подтверждаю, что была угроза моей жизни, моей безопасности, была угроза моей жене. Это было не единожды подчеркнуто нападавшим. Я сделал первый предупредительный выстрел, дал команду "Стоять!". К сожалению, он не отреагировал на эту команду, приблизился, нанес мне удар бутылкой – и потом я уже был сбит с ног и сделал выстрел, чтобы остановить его", – подчеркнул депутат.

Напомним, как сообщал сам Сергей Пашинский, накануне Нового года на него напал мужчина в результате инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.

Пострадавший Вячеслав Химикус пояснил, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище, куда метил политик.

В свою очередь жена пострадавшего Ольга рассказала свою версию произошедшего. Женщина утверждала, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия.

Позже стало известно со слов нардепа Антона Геращенко, что владелец машины, из-за которой начался инцидент со стрельбой, подтвердил версию Сергея Пашинского о самообороне.
оружие, допрос, прокуратура, стрельба, инцидент, пашинский

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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