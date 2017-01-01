Пашинский применил оружие: пьяный мужчина набросился на депутата с бутылкой в лесу

Депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский применил оружие после того, как на него набросился пьяный мужчина в лесу. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, инцидент произошел после того, как его машина чуть не столкнулась с другим автомобилем в темном лесу.

"Возвращаясь около 17:00 (31 декабря – ред.) домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить "аварийку" неожиданно очень разозлила одного из мужчин, стоявшего рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу", – написал Пашинский.

Нардеп добавил, что после того, как удалось обезвредить агрессивного мужчину, оказали нападавшему помощь, перевязав ногу. После этого вызвали скорую и полицию.