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Пашинскому и подстреленному им мужчине устроили перекрестный допрос в больнице http://www.segodnya.ua/img/article/7880/61_main.1484317391.png http://www.segodnya.ua/img/article/7880/61_tn.1484317391.png Политика На очной ставке также присутствуют свидетель инциде6нта и жена пострадавшего

Пашинскому и подстреленному им мужчине устроили перекрестный допрос в больнице

Сегодня, 16:23

На очной ставке также присутствуют свидетель инциде6нта и жена пострадавшего

Пострадавший Вячеслав Химикус. Фото: скриншот
Пострадавший Вячеслав Химикус. Фото: скриншот

Прокуратура устроила народному депутату Сергею Пашинскому и мужчине Вячеславу Химикусу, которого он подстрелил накануне Нового года, очную ставку прямо в больнице, где сейчас находится пострадавший, сообщает 112.ua.

Отмечается, что допрос проходит прямо в отделении травматологии Киевской столичной больницы. Как сообщила адвокат Химикуса Марина Паринова, на допросе, кроме раненного мужчины и нардепа, присутствуют жена и свидетель (владелец микроавтобуса).

Она подчеркнула, что после допроса свидетеля инцидента стало понятно, что его версия совпадает с теми словами, что говорил сам Химикус.

Напомним, пострадавший заявлял, что политик нарушал правила обращения с оружием, и пуля по случайности попала в ногу, а не в туловище, куда метил политик.

А вот версия жены Химикуса отличается, отметила адвокат. Ольга отказалась вслух произносить ту брань, которую, как она утверждает, услышала в тот вечер от Пашинского.

"Версия жены Пашинского, что она обратилась очень вежливо с просьбой включить фары. В ответ на что она услышала брань, которую не смогла передать словами, потому что не использует такие слова в лексиконе, она написала их на листочке", – сказала Паринова.

Ранее жена пострадавшего Ольга уже рассказывала свою версию произошедшего. Женщина утверждала, что именно народный депутат стал инициатором стычки с применением оружия.

Сам Сергей Пашинский после инцидента рассказывал, что накануне Нового года на него напал мужчина в результате инцидента в лесу и нанес ему удар бутылкой по голове, на что нардеп ответил применением огнестрельного оружия.
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