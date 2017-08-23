Переговоры "нормандской четверки" и Волкера с Сурковым по Донбассу: о чем договорились

Во время переговоров спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым в Минске, а также телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки" было оговорено новое "школьное" перемирие на Донбассе.

Последние пару дней проходили под эгидой переговоров по новому перемирию на Донбассе, и переговорщикам на разных уровнях удалось договориться: стороны согласились, что дети на востоке Украины должны начать учебный год под звуки первого звонка, а не пуль и взрывов.

Волкер & Сурков

Так, первыми за дело взялись Курт Волкер и Владислав Сурков, которые 21 августа в Минске провели переговоры. Как писали российские СМИ, Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга.

Сурков отметил, что остался доволен встречей и согласился с Волкером, что ситуация на востоке Украины не может устраивать стороны конфликта, а также мирных жителей.

Владислав Сурков. Фото: rus.err.ee

Приверженность Минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации... Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее... Хорошая встреча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Американские СМИ предупредили Волкера по поводу Суркова: он не просто дипломат

В свою очередь американский дипломат по итогам встречи выразил надежду, что сторонам все же удастся достичь "школьного" перемирия.

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Похоже, что это очень хорошая идея, и мы действительно полностью ее поддержим, и я надеюсь, что стороны смогут это сделать. Статус-кво (на Донбассе. – Ред.) – это не хорошо ни для русских, ни для украинцев... Это сейчас просто гуманитарная трагедия. И нам действительно нужно попробовать это изменить, и, считаю, мы договорились делать все, что можем, дабы попытаться это изменить.

Кроме того он добавил, что Минские соглашения очень важны и их необходимо реализовать, но сейчас они зашли в тупик. Волкер четко дал понять, что поддерживает Минские соглашения и "нормандский формат".

Комментарии

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак по итогам переговоров: "Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято – они (российские войска. – Ред.) уйдут оттуда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они уйдут, на каких условиях и так далее".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тука отрицает договоренность по выводу российских войск с Донбасса

Российский оппозиционер Константин Боровой оценил вероятность вывода войск РФ: "Было бы замечательно, было бы очень хорошо, если бы этот конфликт разрешился, но я сомневаюсь в этом (что РФ выведет российские войска с Донбасса. – Ред.). Я думаю, российские интересы прямо противоположны. Я в это поверю, когда увижу, что войска выводятся. Я очень надеюсь на то, что это правда. Но сомневаюсь".

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что Волкер на переговорах с Сурковым прощупывал почву, произошла ознакомительная встреча, на которой не планировалось принимать решений по Донбассу. "Это такое, образно говоря, "принюхивание" и способы настройки на какую-то определенную волну, способы налаживания коммуникации. Хотя и пишут, что встреча длилась три часа, думаю, что они просто прошлись по повестке дня и пытались понять — в основном американская сторона — как далеко может отступить Россия. Не думаю, что Волкер на первой встрече озвучивал какие-то предложения".

Телефонный разговор "нормандской четверки"

Фото: president.gov.ua

Еще перед началом общения с лидерами Германии, Франции и России президент Украины Петр Порошенко во время своей поездки в Луганскую область заявлял, что российский президент Владимир Путин должен публично приказать своим войскам и поддерживаемым боевикам прекратить огонь на Донбассе.

Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит, и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять.

Что касается самого телефонного разговора, то главы государств и правительств Украины, Франции, Германии и России "выразили решительную поддержку запланированному на 23 августа решению Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года".

"Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации по безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса. На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей", – говорится в заявлении.

В свою очередь спецпредставитель России в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что Москва поддерживает перемирие на востоке Украины.

Фото: er.ru