Первые итоги работы Совета правосудия: уволены 22 судьи и созданы дисциплинарные палаты
Теперь арестовать даже пойманного на взятке судью без разрешения ВСП не получится
Одной из ключевых инстанций украинской судебной реформы, Высшему совету правосудия (ВСП), на днях исполнился месяц. Пока что орган, наделенный грандиозными полномочиями, не решил возложенных на него задач и даже вызвал своими действиями волну негодования в обществе. С другой стороны — месяц слишком короткий срок. "Сегодня" выяснила, что в ВСП успели сделать за это время и как эксперты оценивают его работу.
НОВАЯ ЖИЗНЬ СУДЕЙ. Закон о Совете правосудия вступил в силу 5 января. "Это орган, который уберет политическую составляющую из судебной ветки власти. В первую очередь, из механизмов назначения, перевода и увольнения судьи. Коснется также это и согласия на задержание или арест судьи", — подчеркнул во время подписания документа Порошенко.
Действительно, вопрос назначения судей теперь решает не парламент, как это было раньше, а именно ВСП. Та же ситуация — с увольнениями и отставками. Совету перешло также право осуществлять перестановки в судебном корпусе и отправлять его работников в отпуска. Несмотря на то что все постановления нового органа в итоге должны быть заверены подписью президента, член Общественного совета добропорядочности (орган, который готовит оценку судей) Роман Маселко называет эту функцию гаранта скорее декларативной.
В целом же, за прошедший месяц, ВСП уволил 22 судьи, у которых закончился пятилетний срок службы, а также подал президенту на подпись ходатайства о назначении 61 судьи. Кроме того, в самом Совете правосудия на прошлой неделе отчитались о создании дисциплинарных палат, которые будут рассматривать дела провинившихся судей.
КОЛЛИЗИИ. Однако не обошлось и без трудностей. Так, правовую коллизию обнаружил генпрокурор Юрий Луценко: согласно Конституции, человека без предъявления обвинений можно задержать только на 72 часа, но закон "О ВСП" позволяет оставить под стражей судью на пять суток. По мнению Луценко, это может привести к тому, что задержанного нужно будет освободить через трое суток, даже если ВСП будет против. В итоге Совет и Генпрокуратура согласились провести совместные консультации и решить вопрос.
Также, через 10 дней после своего создания, Совет правосудия сделал публичное обращение, в котором заявил: брать под арест судей за любое правонарушение без постановления самого Совета нельзя. В ГПУ согласились с таким положением вещей, однако глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что таким решением ВСП убил главное антикоррупционное достижение изменений в Конституцию.
"Глава государства, презентуя эти изменения, говорил, что теперь можно будет сломать касту неприкосновенных судей и арестовывать их за серьезные правонарушения без дополнительных решений. Это прописано в проекте конституционных изменений", — говорит он.
Маселко подтверждает, что теперь арестовать даже пойманного на взятке судью без разрешения ВСП не получится. "Получается, мы развернулись на 180 градусов. И я отмечу, что это уже повлекло за собой освобождения двоих судей (один из них — судья Соломенского суда Киева, задержанный по подозренияю в получении взятки в $22 тыс. — Авт.). Плюс, это обращение сделано в такой форме, которое можно рассматривать как давление на судей. То есть в Совете не разъяснили ситуацию, а дали указание", — подчеркнул член Общественного совета.
В самом ВСП ситуацию не комментируют — единственный телефон на их сайте не отвечает.
ПЛАНЫ. Недовольны пока эксперты и исполнением своих прямых обязанностей Советом. Роман Маселко настаивает: в Совете находится больше 250 дисциплинарных производств на судей, которые выносили решения во время Евромайдана. Он подчеркнул, что у большинства из них в ближайшие два месяца истекут сроки привлечения к ответственности.
"То есть их нельзя будет уволить, даже если ВСП даст свой вердикт, что они нарушили законодательство и присягу. Надо очень быстро начать с этого", — говорит Маселко.
В свою очередь политолог Руслан Бортник напоминает, что сегодня есть реальная проблема нехватки судей, которую может решить Совет: "Только у сотни судов не хватает половины работников. В целом по стране не хватает почти тысячи судей. Их надо назначать".
Наконец, в Совете правосудия до сих не хватает еще шести членов для полноценной работы (он должен состоять из 21 человека, которые назначаются президентом, ВР и съездом адвокатов). Их обещают добрать в середине марта на съезде Совета судей.
Ход реформы. Судебная реформа стартовала 2 июня прошлого года. Власти хотят ее закончить до 2020 года. В этом году судебную власть ждет ряд важных нововведений. До 30 марта должен быть создан Верховный суд, а Высшая квалификационная комиссия судей должна разработать механизм подачи деклараций для родственников судей. К концу марта также должны быть сформированы требования к присяжным. И 30 сентября должен быть создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.
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