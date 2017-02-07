Первые итоги работы Совета правосудия: уволены 22 судьи и созданы дисциплинарные палаты

Одной из ключевых инстанций украинской судебной реформы, Высшему совету правосудия (ВСП), на днях исполнился месяц. Пока что орган, наделенный грандиозными полномочиями, не решил возложенных на него задач и даже вызвал своими действиями волну негодования в обществе. С другой стороны — месяц слишком короткий срок. "Сегодня" выяснила, что в ВСП успели сделать за это время и как эксперты оценивают его работу.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СУДЕЙ. Закон о Совете правосудия вступил в силу 5 января. "Это орган, который уберет политическую составляющую из судебной ветки власти. В первую очередь, из механизмов назначения, перевода и увольнения судьи. Коснется также это и согласия на задержание или арест судьи", — подчеркнул во время подписания документа Порошенко.

Действительно, вопрос назначения судей теперь решает не парламент, как это было раньше, а именно ВСП. Та же ситуация — с увольнениями и отставками. Совету перешло также право осуществлять перестановки в судебном корпусе и отправлять его работников в отпуска. Несмотря на то что все постановления нового органа в итоге должны быть заверены подписью президента, член Общественного совета добропорядочности (орган, который готовит оценку судей) Роман Маселко называет эту функцию гаранта скорее декларативной.

В целом же, за прошедший месяц, ВСП уволил 22 судьи, у которых закончился пятилетний срок службы, а также подал президенту на подпись ходатайства о назначении 61 судьи. Кроме того, в самом Совете правосудия на прошлой неделе отчитались о создании дисциплинарных палат, которые будут рассматривать дела провинившихся судей.

КОЛЛИЗИИ. Однако не обошлось и без трудностей. Так, правовую коллизию обнаружил генпрокурор Юрий Луценко: согласно Конституции, человека без предъявления обвинений можно задержать только на 72 часа, но закон "О ВСП" позволяет оставить под стражей судью на пять суток. По мнению Луценко, это может привести к тому, что задержанного нужно будет освободить через трое суток, даже если ВСП будет против. В итоге Совет и Генпрокуратура согласились провести совместные консультации и решить вопрос.

Также, через 10 дней после своего создания, Совет правосудия сделал публичное обращение, в котором заявил: брать под арест судей за любое правонарушение без постановления самого Совета нельзя. В ГПУ согласились с таким положением вещей, однако глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что таким решением ВСП убил главное антикоррупционное достижение изменений в Конституцию.

"Глава государства, презентуя эти изменения, говорил, что теперь можно будет сломать касту неприкосновенных судей и арестовывать их за серьезные правонарушения без дополнительных решений. Это прописано в проекте конституционных изменений", — говорит он.

Маселко подтверждает, что теперь арестовать даже пойманного на взятке судью без разрешения ВСП не получится. "Получается, мы развернулись на 180 градусов. И я отмечу, что это уже повлекло за собой освобождения двоих судей (один из них — судья Соломенского суда Киева, задержанный по подозренияю в получении взятки в $22 тыс. — Авт.). Плюс, это обращение сделано в такой форме, которое можно рассматривать как давление на судей. То есть в Совете не разъяснили ситуацию, а дали указание", — подчеркнул член Общественного совета.

В самом ВСП ситуацию не комментируют — единственный телефон на их сайте не отвечает.

ПЛАНЫ. Недовольны пока эксперты и исполнением своих прямых обязанностей Советом. Роман Маселко настаивает: в Совете находится больше 250 дисциплинарных производств на судей, которые выносили решения во время Евромайдана. Он подчеркнул, что у большинства из них в ближайшие два месяца истекут сроки привлечения к ответственности.

"То есть их нельзя будет уволить, даже если ВСП даст свой вердикт, что они нарушили законодательство и присягу. Надо очень быстро начать с этого", — говорит Маселко.

В свою очередь политолог Руслан Бортник напоминает, что сегодня есть реальная проблема нехватки судей, которую может решить Совет: "Только у сотни судов не хватает половины работников. В целом по стране не хватает почти тысячи судей. Их надо назначать".

Наконец, в Совете правосудия до сих не хватает еще шести членов для полноценной работы (он должен состоять из 21 человека, которые назначаются президентом, ВР и съездом адвокатов). Их обещают добрать в середине марта на съезде Совета судей.

Ход реформы. Судебная реформа стартовала 2 июня прошлого года. Власти хотят ее закончить до 2020 года. В этом году судебную власть ждет ряд важных нововведений. До 30 марта должен быть создан Верховный суд, а Высшая квалификационная комиссия судей должна разработать механизм подачи деклараций для родственников судей. К концу марта также должны быть сформированы требования к присяжным. И 30 сентября должен быть создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.