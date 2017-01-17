Пинчук должен объясниться также в западных СМИ – нардеп

Всемирный экономический форум, который сегодня открылся в швейцарском Давосе, – огромнейшая площадка, где есть много возможностей для Украины еще раз донести свою позицию по Крыму, Донбассу и России. Об этом в комментарии "Сегодня.ua" заявила замглавы комитета ВР по вопросам европейской интеграции, нардеп от БПП Мария Ионова.

"Для нас как государства очень важно показать экономический интерес, чем интересна Украина для мира. Что касается политики, – это возможность в очередной раз заявить о позиции, на которой стоит Украина: о том, что РФ нарушает наш суверенитет, что ее войска на нашей территории, что она держит открытой 420 км границы, что она удерживает заложников. И просто еще раз обратить внимание мира, что Россия – это агрессор, это международный террорист, и с этим по международному праву нужно согласиться. Мы конечно благодарны США, которые продолжили санкции, решение принял ЕС", – считает Ионова.

Что касается скандала вокруг неофициального украинского завтрака, который организует бизнесмен Виктор Пинчук в рамках Форума в Давосе, по словам Марии Ионовой, каждый, кому пришло приглашение, принимал свое решение ехать туда или нет.

"Во-вторых, все-таки, украинское общество и мы как политики приняли данные (Пинчуком – Авт.) позиции абсолютно неприемлемыми. Что касается дальнейших объяснений, было продолжение от господина Пинчука, опять-таки, эти посылы были на внешнем рынке. Поэтому мне бы хотелось, чтобы он больше отстаивал эту позицию отстаивал именно в западных СМИ, где он и разместил эту позицию. И там он сказал, что "нет, мое мнение не такое". Что касается того, что было опубликовано здесь мне кажется, что внешняя стратегия Украины уже определена и дороги назад не будет. Это все, что касается евроинтеграции и атлантической интеграции. Поэтому конечно большинство не согласились. Единственное что мне бы хотелось, чтобы информационная кампания-объяснение этой позиции была не только в середине, но и извне", – считает нардеп.

Напомним, украинская делегация во главе с Петром Порошенко отказалась принимать участие в неофициальном украинском завтраке, который проводится в рамках Всемирного экономического форума в Давосе после статьи Виктора Пинчука в The Wall Street Journal. В своей статье бизнесмен заявлял, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе. Позже Пинчук опубликовал статью на "Украинской правде", в которой, частности, сообщил, что The Wall Street Journal сократил его колонку, но от своих тезисов он не отказывается.