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Пионтковский назвал ошибкой Украины поддержку резолюции ООН по Израилю http://www.segodnya.ua/img/article/7832/8_main.1482758613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/8_tn.1482758613.jpg Политика Политолог считает, что теперь Украине будет тяжело исправить ситуацию, ведь как-то нужно будет дальше работать с Израилем

Пионтковский назвал ошибкой Украины поддержку резолюции ООН по Израилю

Сегодня, 15:24

Политолог считает, что теперь Украине будет тяжело исправить ситуацию, ведь как-то нужно будет дальше работать с Израилем

Теперь Украине будет сложно с Израилем. Фото: telegraf.com.ua
Теперь Украине будет сложно с Израилем. Фото: telegraf.com.ua

Поддержав резолюцию Совета безопасности ООН по Израилю, Украина совершила политическую ошибку. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, данная инициатива, вероятно, исходила из США, однако Обама уйдет скоро, а Украине и дальше иметь дело с Израилем.

"Я лично считаю, Украина совершила серьезную политическую ошибку. Не фатальную, не решающую, но очевидно, что ошибку. Вполне можно было не солидаризоваться с государством-агрессором Россией и воздержаться, или даже против голосовать. Не знаю, кто принимал это решение. Говорят: американцы давили. Давил Обама, которого через пару недель нигде не будет. А Украине и дальше предстоит иметь дело с Израилем", – сказал собеседник.

Он отметил, что США смогу исправить "ошибку Обамы", когда в должность президента вступит Трамп, а вот Украине будет сложнее.

"Впервые США пропустили антиизраильскую резолюцию. Это последняя месть Обамы премьер-министру Нетаньяху. У них не сложились отношения. Резолюции Совета безопасности ООН трудно менять. Израиль не будет выполнять эту резолюцию – никто его не заставит. В данном случае речь идет о политическом, психологическом эффекте. Но Америкой ошибка будет исправлена 20 января, когда в должность вступит в Трамп. К сожалению, Украине будет сложнее", – сказал Пионтковский.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето.

В свою очередь украинские дипломаты объяснили, что Украина поддержала резолюцию ООН против Израиля потому, что придерживается позиции против оккупации территории. Зло оккупационных действий – это то, против чего Украина уже борется более двух лет, отмечают дипломаты.

Также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27—28 декабря, из-за поддержки Украиной резолюции ООН.
Израиль, США, Обама, ООН, резолюция, Пионтковский

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