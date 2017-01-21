Покушение на убийство нардепа в Киеве: в СБУ раскрыли подробности

По предварительной информации, покушение на жизнь народного депутата готовилось из-за его общественной или государственной деятельности. Об этом на брифинге в субботу заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Укринформ.

"Проанализировав все те материалы, которые у нас были – покушение готовилось в связи с его общественной или государственной деятельностью", – отметил Грицак, в ответ на вопрос, какой была причина покушения.

В то же время председатель СБУ отказался назвать имя народного депутата, на которого готовилось покушение, сказав лишь, что это – мужчина. По словам Грицака, данные по имени народного депутата могут быть разглашены только с его согласия, однако пока он такого согласия не дал.

Грицак также сообщил, что по некоторым данным, двое исполнителей покушения должны были бы еще отбывать наказание в тюрьме на территории оккупированного Крыма.

"Что интересно – оба непосредственных исполнителя С. и Д. отбывали наказание на территории временно оккупированной АР Крым. После этого, по нашим данным, они уехали в Россию, откуда и прибыли на территорию Украины. Думаю, что в рамках уголовного производства, зарегистрированного Службой безопасности, будут исследованы обстоятельства, связанные с отбыванием ими наказания. У нас есть подозрения о том, что они еще должны были бы находиться в это время в местах лишения свободы", – сказал он.

Председатель СБУ отметил тот факт, что российские "специалисты по таким тонким операциям" пользуются услугами уголовников – "у одного две ходки, в другого – три".

Как сообщалось, Служба безопасности Украины предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата, которая планировалась и координировалась с территории России.