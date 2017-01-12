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Порошенко 15 января встретится с вице-президентом США Байденом http://www.segodnya.ua/img/article/7874/90_main.1484208671.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/90_tn.1484208671.jpg Политика Двухсторонняя встреча украинского лидера с американским политиком пройдет в рамках его визита в Украину

Порошенко 15 января встретится с вице-президентом США Байденом

Сегодня, 10:11

Двухсторонняя встреча украинского лидера с американским политиком пройдет в рамках его визита в Украину

Байден и Порошенко. Фото: пресс-служба президента
Байден и Порошенко. Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко проведет встрече с вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что данная встреча состоится в рамках визита американского политика в Украину 15 января.

"15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее народный депутат Светлана Залищук объяснила, что означает визит Джо Байдена в Украину. По ее мнению, это будет свидетельствовать о поддержке Украины со стороны США, в частности американской оппозиции.
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