Порошенко 15 января встретится с вице-президентом США Байденом

Двухсторонняя встреча украинского лидера с американским политиком пройдет в рамках его визита в Украину

Президент Украины Петр Порошенко проведет встрече с вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что данная встреча состоится в рамках визита американского политика в Украину 15 января.

"15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее народный депутат Светлана Залищук объяснила, что означает визит Джо Байдена в Украину. По ее мнению, это будет свидетельствовать о поддержке Украины со стороны США, в частности американской оппозиции.