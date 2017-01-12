Порошенко 15 января встретится с вице-президентом США Байденом
Двухсторонняя встреча украинского лидера с американским политиком пройдет в рамках его визита в Украину
Президент Украины Петр Порошенко проведет встрече с вице-президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что данная встреча состоится в рамках визита американского политика в Украину 15 января.
"15 января президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее народный депутат Светлана Залищук объяснила, что означает визит Джо Байдена в Украину. По ее мнению, это будет свидетельствовать о поддержке Украины со стороны США, в частности американской оппозиции.
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