Порошенко и Мэттис обсудили вопрос противодействия России

Президент Украины Петр Порошенко и глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудили вопрос противодействия российской агрессии. Об этом сообщил на брифинге по итогам переговоров глава государства, говорится в его сообщении на Facebook.

Он отметил, что визит министра обороны США Джеймса Мэттиса чрезвычайно важен и для Украины, и для общей борьбы за ценности свободного мира.

"Во время переговоров с Джеймсом Маттис мы рассмотрели вопрос противодействия агрессии России против Украины. Это ключевая тема и наш общий вызов. А главное – мы скоординировали наши подходы к тому, как действовать дальше с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Госдепе США разъяснили ситуацию с летальным оружием для Украины

Президент поблагодарил Мэттиса за своевременный визит и решительную настроенность и в дальнейшем развивать сотрудничество Украины и США.

Как заявлял американский сенатор Джон Маккейн, визит Мэттиса в Украину открывает возможность для поставок оружия.