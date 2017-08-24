Порошенко и Мэттис обсудили вопрос противодействия России
Были скоординированы действия по восстановлению суверенитета Украины, отметил глава государства
Президент Украины Петр Порошенко и глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудили вопрос противодействия российской агрессии. Об этом сообщил на брифинге по итогам переговоров глава государства, говорится в его сообщении на Facebook.
Он отметил, что визит министра обороны США Джеймса Мэттиса чрезвычайно важен и для Украины, и для общей борьбы за ценности свободного мира.
"Во время переговоров с Джеймсом Маттис мы рассмотрели вопрос противодействия агрессии России против Украины. Это ключевая тема и наш общий вызов. А главное – мы скоординировали наши подходы к тому, как действовать дальше с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал Порошенко.
Президент поблагодарил Мэттиса за своевременный визит и решительную настроенность и в дальнейшем развивать сотрудничество Украины и США.
Как заявлял американский сенатор Джон Маккейн, визит Мэттиса в Украину открывает возможность для поставок оружия.
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