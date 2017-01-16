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Порошенко, Меркель и Олланд обсудили ситуацию на Донбассе и соглашение об ассоциации http://www.segodnya.ua/img/article/7887/86_main.1484587213.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/86_tn.1484587213.jpg Политика Телефонный разговор состоялся сегодня, сообщает пресс-служба украинского президента 

Порошенко, Меркель и Олланд обсудили ситуацию на Донбассе и соглашение об ассоциации

Сегодня, 19:18

Телефонный разговор состоялся сегодня, сообщает пресс-служба украинского президента 

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства , об этом стороны договорились в ходе телефонного разговора.

Кроме того, собеседники обсудили состояние выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе и отметили необходимость достижения прогресса в реализации их блока по безопасности.

"Были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности, относительно освобождения в одностороннем порядке 15 лиц и обеспечения водоснабжения отдельных районов Луганской области", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что  Украина полностью выполнила только 8 из 44 обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в результатах исследования Украинского центра европейской политики.

Согласно исследованию, всего Украина обязана имплементировать около 350 европейских актов до 2025 года. Еще 28 обязательств находятся в процессе адаптации, и по восьми – адаптация вообще не происходит.

Согласно взятым на себя обязательствам, Украина за период с 1 июля 2016 по 1 ноября 2016 должна была адаптировать 44 акта ЕС в сферах энергетики, окружающей среды, общественного здоровья, социальной политики, деятельности компаний, налогообложения и государственных закупок.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине удалось избежать новых переговоров по ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС с неопределенной временной перспективой, а также внесения изменений в текст этого документа.
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"Сегодня"

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