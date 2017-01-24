Порошенко: Мы будем рады, если Запад отменит санкции против России при одном условии

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на продолжение антироссийских санкций до тех пор, пока Россия не выполнит все взятые на себя обязательства. Об этом он сказал после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

"Украина очень благодарна США за санкции против России. Мы не видим никаких причин, чтобы их отменяли. Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", – сказал он.

В то же время, как отметил президент, сейчас Россия грубо нарушает международные законы: аннексия Крыма и дестабилизация ситуации на Востоке Украины. По словам Порошенко, в декабре Украина потеряла 22 солдата, а за все время конфликта – более 2,5 тыс. солдат и более 7,5 тыс. гражданских погибли из-за агрессии России.

"Единственный эффективный инструмент – это санкции. Для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений. Мы очень благодарны за солидарность с Украиной со стороны США, а также Канады, Японии, Новой Зеландии вместе с ЕС. Мы гордимся единством Европейского Союза и солидарностью", – добавил он.

Президент Финляндии Саули Ниинисте полностью поддерживает позицию украинского лидера.

"Я думаю, все разделяют то, что говорит президент Порошенко. Это было бы хорошо – иметь возможность отменить санкции. Но пока что для этого необходимо выполнение Минских соглашений. Санкции были применены из-за аннексии Крыма и из-за ситуации на Донбассе – не из-за терроризма. Я не верю, что США изменят свое решение. Но санкции Европейского Союза и санкции США – это разные санкции. Они принимают свое собственное решение. Как государство ЕС Финляндия уважает решение Европейского Союза, потому что мы одни из тех, кто принимает эти решения", – сказал он.

Как известно, согласно Минским соглашениям, Россия должна вывести из Украины все свои войска, наемников и технику, вернуть Украине контроль над границей и освободить всех заложников.