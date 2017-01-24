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Порошенко: Мы будем рады, если Запад отменит санкции против России при одном условии http://www.segodnya.ua/img/article/7912/25_main.1485256428.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/25_tn.1485256428.jpg Политика Кремль должен полностью выполнить Минские соглашения, подчеркнул президент

Порошенко: Мы будем рады, если Запад отменит санкции против России при одном условии

Сегодня, 13:12

Кремль должен полностью выполнить Минские соглашения, подчеркнул президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на продолжение антироссийских санкций до тех пор, пока Россия не выполнит все взятые на себя обязательства. Об этом он сказал после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

"Украина очень благодарна США за санкции против России. Мы не видим никаких причин, чтобы их отменяли. Мы будем очень рады, если Европа и Америка отменят свои санкции в том случае, если Россия выполнит Минские соглашения", – сказал он.
В то же время, как отметил президент, сейчас Россия грубо нарушает международные законы: аннексия Крыма и дестабилизация ситуации на Востоке Украины. По словам Порошенко, в декабре Украина потеряла 22 солдата, а за все время конфликта – более 2,5 тыс. солдат и более 7,5 тыс. гражданских погибли из-за агрессии России.

"Единственный эффективный инструмент – это санкции. Для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений. Мы очень благодарны за солидарность с Украиной со стороны США, а также Канады, Японии, Новой Зеландии вместе с ЕС. Мы гордимся единством Европейского Союза и солидарностью", – добавил он.

Президент Финляндии Саули Ниинисте полностью поддерживает позицию украинского лидера.

"Я думаю, все разделяют то, что говорит президент Порошенко. Это было бы хорошо – иметь возможность отменить санкции. Но пока что для этого необходимо выполнение Минских соглашений. Санкции были применены из-за аннексии Крыма и из-за ситуации на Донбассе – не из-за терроризма. Я не верю, что США изменят свое решение. Но санкции Европейского Союза и санкции США – это разные санкции. Они принимают свое собственное решение. Как государство ЕС Финляндия уважает решение Европейского Союза, потому что мы одни из тех, кто принимает эти решения", – сказал он.

Как известно, согласно Минским соглашениям, Россия должна вывести из Украины все свои войска, наемников и технику, вернуть Украине контроль над границей и освободить всех заложников.
россия, Украина, Финляндия, Порошенко, санкции, запад, минские договоренности, минские соглашения, Ниинисте

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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