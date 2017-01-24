Порошенко назначил двух глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжения о назначении новых глав РГА в двух областях, а также увольнении одного. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко назначил Николая Поповича главой Галицкой райгосадминистрации Ивано-Франковской области. Кроме того, нового руководителя получил скандально известный Олевский район Житомирской области – местную РГА возглавил Дмитрий Лазаренко.

Также глава государства принял отставку с поста руководителя Марковского района Луганской области Виктора Черника.

Напомним, в г. Олевск Житомирской области 16 января произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. Инцидент произошел около часа ночи на центральной площади города. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Полиция отмечает, что конфликт произошел на бытовой почве.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.