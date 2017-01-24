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Порошенко назначил двух глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях http://www.segodnya.ua/img/article/7910/84_main.1485212138.png http://www.segodnya.ua/img/article/7910/84_tn.1485212138.png Политика Нового руководителя получил скандально известный Олевский район Житомирской области

Порошенко назначил двух глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях

Сегодня, 01:01

Нового руководителя получил скандально известный Олевский район Житомирской области

Порошенко назначил двух глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях, фото Подробности
Порошенко назначил двух глав РГА в Житомирской и Ивано-Франковской областях, фото Подробности

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжения о назначении новых глав РГА в двух областях, а также увольнении одного. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба главы государства.

Так, Порошенко назначил Николая Поповича главой Галицкой райгосадминистрации Ивано-Франковской области. Кроме того, нового руководителя получил скандально известный Олевский район Житомирской области – местную РГА возглавил Дмитрий Лазаренко.

Также глава государства принял отставку с поста руководителя Марковского района Луганской области Виктора Черника.

Напомним, в г. Олевск Житомирской области 16 января произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. Инцидент произошел около часа ночи на центральной площади города. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Полиция отмечает, что конфликт произошел на бытовой почве. 

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.
Порошенко, рга, подписал, назначил

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Источник:

"Сегодня"

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