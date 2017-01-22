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Порошенко назвал условия для изменения Конституции http://www.segodnya.ua/img/article/7905/88_main.1485089860.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/88_tn.1485089860.jpg Политика По мнению президента, любым шагам по политическому урегулированию на Донбассе должен предшествовать очевидный прогресс в вопросах безопасности

Порошенко назвал условия для изменения Конституции

Сегодня, 14:50

По мнению президента, любым шагам по политическому урегулированию на Донбассе должен предшествовать очевидный прогресс в вопросах безопасности

Президент Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Президент Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

Об этом он сообщил во время выступления в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины сегодня в Киеве, пишет УНИАН.

"В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, – сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников", – заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию", – добавил президент.

Напомним, Верховная Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Однако окончательное принятие было заблокировано из-за наличия в соответствующем законопроекте об изменениях в Конституцию нормы об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
ОБСЕ, конституция, Донбасс, Верховная Рада, Порошенко, изменения, боевиков

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