Порошенко о Донбассе: Российские боевики используют варварские методы

Сегодня, 17:10

Президент надеется, что ему удастся вернуть РФ за стол переговоров и заставить ее выполнять Минские соглашения

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина остается преданной минским договоренностям, никаких альтернатив им не существует. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Глава государства проинформировал, что за вчерашний день 5 украинских военных погибли, 12 получили ранения. А сегодня еще двое солдат отдали свои жизни за защиту территориальной целостности Украины, еще пятеро были ранены.

"Ранены и погибли они вследствие артиллерийского огня из артиллерийских систем, которые были установлены российскими боевиками в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой, чтобы украинские военные не могли открыть огонь в ответ. Это варварские методы ведения огня", – подчеркнул президент.

По его словам, украинская сторона немедленно проинформировала об этом ОБСЕ. В то же время, как отметил президент, российская сторона отказалась реагировать и на запросы Украины, и на запросы ОБСЕ.

"Мы уверены в том, что на сегодня необходимы объединенные и решительные действия. Решительные действия, чтобы мотивировать российскую сторону быть за столом переговоров, мотивировать имплементировать в полном объеме Минские соглашения – в первую очередь их безопасностный компонент – прекратить убийства, в том числе и гражданского населения на Донбассе. Это абсолютно неприемлемо, и поэтому наша координация сегодня чрезвычайно важна", – сказал Порошенко.

Президент сообщил, что сегодня в Германии он обсудит дорожную карту Минских соглашений, о которой договорились в Берлине во время проведения "нормандского" саммита.

"Я надеюсь, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия, наконец, вернулась за стол переговоров и, наконец, начала имплементировать Минские соглашения. Если эта имплементация не состоится, мы бы хотели сохранить и усилить, если это необходимо, санкционное давление на РФ", – подытожил он.

Напомним, ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что воскресный бой за Авдеевскую промзону продолжался непрерывно в течение 19 часов.

При этом, по его словам, противником было выпущено несколько сотен снарядов и мин.

"Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из минометов, танков, пушек и подтянули к фронту реактивную артиллерию", – пояснил Мотузяник.

Как сообщалось, в результате обстрелов позиций ВСУ у Авдеевки погибли 6 военнослужащих.

Кроме тяжелых боев в Авдеевке, обострилась обстановка и на других участках Донецкого направления. В частности, под интенсивный минометный обстрел попали Троицкое, Зайцево, Верхнеторецкое и Опытное.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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