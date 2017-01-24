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Порошенко о кибератаках России: Украина может контратаковать http://www.segodnya.ua/img/article/7912/34_main.1485257128.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/34_tn.1485257128.jpg Политика В стране создано очень сильное киберподразделение, отметил президент

Порошенко о кибератаках России: Украина может контратаковать

Сегодня, 13:24

В стране создано очень сильное киберподразделение, отметил президент

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Россия совершает кибератаки не только против Украины, но и против других стран что было подтверждено. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"У нас есть очень сильное киберподразделение. Поэтому Украина может контратаковать. Но Украина – не единственная цель кибератак. Все европейские нации и США – объекты кибератак. И это элемент гибридной войны – вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией ситуации и аннексией Крыма", – сказал он.

"Мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны Российской Федерации, потому что после нелегальной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась, потому что она базировалась на статуте ООН – и один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру и новые принципы глобальной безопасности. Поэтому так важно сотрудничать и по этому вопросу тоже", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, который является ближайшим помощником избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая американская администрация примет какие-либо меры в отношении России в связи с проводимыми ею кибератаками.

Прибэс отметил, что Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили на состоявшемся руководители американских разведывательных служб. Данная встреча в Нью-Йорке была посвящена хакерским атакам на политические институты в США. В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет Россию.
россия, Украина, Финляндия, Порошенко, хакеры, киберпреступность, кибератака, контратака

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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