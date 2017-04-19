Порошенко объяснил британцам, зачем нужны санкции против РФ

Сегодня, 12:31

Украинский лидер призвал не верить никому, кто говорит, что антироссийские санкции не нужны

Если бы не санкции, русские танки были бы далеко в Европе. Фото: pressa.today
Если бы не санкции, русские танки были бы далеко в Европе. Фото: pressa.today

Президент Украины Петр Порошенко призвал британцев поддерживать санкции против России, которые нужны для того, чтоб Москва шла на диалог. Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне, передает 112.ua.

Президент призвал не верить никому, кто говорит, что антироссийские санкции не нужны.

"Для того, чтоб мы могли двигаться по нашему пути улучшения, санкции должны оставаться против России. Не верьте всем, кто говорит, что санкции не нужны. Это единственный механизм, чтоб держать Россию за столом переговоров", – сказал Порошенко.

Также президент напомнил британцам, что Украина умудряется успешно противостоять российской агрессии без предоставления оружия западом.

"Мы боремся за нашу территориальную целостность сами, даже с нашим собственным оружием. За три года мы не получили никакого оружия, но у нас было фантастическое обучение с британскими, канадскими, американскими, европейскими солдатами. Это был уникальный опыт по обмену", – отметил президент", – сказал глава государства.

По мнению Порошенко, если бы не санкции, то русские танки стояли намного дальше в Европе.

"Путин остановил свое продвижение из-за санкций и борьбы украинцев", – добавил он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам, которые попали под санкции, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России в особых случаях.
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