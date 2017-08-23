Порошенко объяснил, как Путин может остановить войну на Донбассе

Президент России Владимир Путин должен приказать своим войскам и поддерживаемым Кремлем местным боевикам на Донбассе прекратить огонь. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия здания Луганского областного академического музыкально-драматического театра после капитального ремонта в Северодонецке, передает УНИАН.

Он отметил, что российский лидер должен публично поддержать перемирие на востоке Украины.

"Мы будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Задержка только в связи с тем, что российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит, и от прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять", – заявил Порошенко.

По его словам, важно, чтобы лидеры "нормандской четверки" и сам Путин призвали к прекращению огня публично.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор между лидерами стран "нормандской четверки". Участники переговоров поддержали прекращение огня на Донбассе в связи с началом учебного года.