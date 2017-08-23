Порошенко объяснил, почему 100 лет назад Россия захватила Украину

В 1917-21 годах прошлого века Россия воспользовалась разъединенностью украинской политической элиты и смогла захватить Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади, передает пресс-служба главы государства.

"В 17-21 годах прошлого века украинская политическая элита не смогла ни сама объединиться, ни народ сплотить, чтобы противостоять российскому нашествию. Москва умело воспользовалась нашими внутренними распрями и на долгие годы захватила Украину", – заявил Порошенко.

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Президент считает одной из главных своих задач – объединить и консолидировать различные политические силы в Украине во имя общенациональных интересов.

"К сожалению, в силу то ли эгоизма, то ли политического дальтонизма, не все политики способны разглядеть, что в условиях внешней агрессии во внутренней борьбе существуют красные линии, переступать которые категорически запрещено. Потому что за ними соревнования оппозиции с властью превращаются в, пусть даже и бессознательное, пособничество агрессору, в подарок Генеральному штабу страны-противника", – подчеркнул глава государства.

Он призвал учиться на ошибках прошлого, чтобы не повторилась история.

Как сообщалось, сегодня Порошенко заявлял, что Государственный флаг Украины будет развиваться на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией.