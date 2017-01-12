Порошенко объяснил, зачем его перебивал одесский чиновник

Президент отметил, что выслушал вопрос чиновника и уже отдал распоряжение для его решения

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что одесский чиновник, который перебил его речь во время совещания в Одессе, пытался выяснить вопрос относительно нарушений на местных выборах. Об этом он рассказал на совещании в Одессе, передает Корреспондент.

Президент отметил, что выслушал вопрос чиновника и уже отдал распоряжение для его решения.

"Председатель райгосадминистрации, который поднимал руку в зале и подошел ко мне. Это касалось вопроса нарушения избирательного законодательства в одной территориальной громаде при проведении выборов. Я дал соответствующее поручение правоохранительным органам, установил сроки...", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, сегодня во время совещания по вопросам региональной политики с представителями правительства и председателями областных администраций в Одессе один из местных чиновников неожиданно перебил президента во время его речи, после чего Петр Порошенко поставил его на место.

Также напомним, что президент сегодня приехал в Одессу, чтобы представить нового главу Одесской областной государственной администрации. Глава государства считает, что принял правильное решение относительно назначения Максима Степанова.