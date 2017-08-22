Порошенко открыл мост в Харьковской области: опубликовано видео

Вчера, 14:41

Глава государства настаивает на приоритетности строительства дороги Харьков – Изюм – Славянск


Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии моста через Сиверский Донец в Изюме Харьковской области, передает 112.ua.

Он отметил, что нагрузка на мост увеличилась почти втрое.

"Сколько стоило строительство этого красавца моста? Полный капитальный ремонт? Вы видите, в каком состоянии он есть. Раньше сколько здесь можно было провозить тонн? 11 тонн. Сегодня 30 тонн. Де-факто, это новый мост. Раньше даже человек, когда шел, смотрел под ноги, а уже грузовик пропустить через мост было очень опасно. Сегодня 30 тонн, – пожалуйста, езжай. За счет чего финансировались эти траты? 13 миллионов – за счет средств госбюджета, которые были предусмотрены на дорожное строительство. Семь миллионов – за счет таможенного эксперимента, средства, которые не дали украсть на таможне и направили на строительство дороги. И чуть больше двух миллионов – местный бюджет", – сказал Порошенко.

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Также он отметил дорогу Харьков - Изюм  -Славянск как одну из приоритетных во время дорожного строительства и ремонта в Украине.

"Еще один приоритет – дорожное строительство. Среди этих приоритетов президентский законопроект о строительстве этой дороги. Она должна быть построена в этом году. Министр Омелян может подтвердить: на каждый квадратный метр этой дороги мы получим многолетние гарантии, и производитель, если что-то случится, должен приехать и за свой счет восстановить дорогу", – уточнил Порошенко.

Как рассказывал премьер-министр Владимир Гройсман, украинцы увидят новые дороги в Украине через 3-5 лет.
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