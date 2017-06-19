Порошенко отправился с рабочим визитом в США – Цеголко

Сегодня, 13:12

Деталей визита пресс-секретарь главы государства на раскрыл

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко отправился в с рабочим визитом в США. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты", – написал он.

Как сообщалось, глава государства планирует провести встречи с американскими министрами экономики и энергетики. Однако главным событием его поездки в Америку станут встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и американским лидером Дональдом Трампом, которые пройдут завтра, 20 июня.
США, Порошенко, трамп, Петр Порошенко

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"Сегодня"

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