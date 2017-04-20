Порошенко отреагировал на решение суда в Гааге по РФ

Президент нашел позитив в решении суда, несмотря на отказ удовлетворить все требования Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Международного суда ООН в Гааге многообещающее для Украины. Об этом он сказал, пребывая с визитом в Лондоне, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, важно, что по обоим искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге, поэтому данное решение многообещающее для Украины.

"Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных исков", – сказал Президент.

Напомним, вчера Международный суд ООН в Гааге отказался в полной мере удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.

В свою очередь замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда является позитивным, хоть и не были удовлетворены все требования Киева.

В свою очередь в МИД России заявили, что удовлетворены решением Международного суда.