Порошенко отреагировал на решение суда в Гааге по РФ
Президент нашел позитив в решении суда, несмотря на отказ удовлетворить все требования Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Международного суда ООН в Гааге многообещающее для Украины. Об этом он сказал, пребывая с визитом в Лондоне, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, важно, что по обоим искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге, поэтому данное решение многообещающее для Украины.
"Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных исков", – сказал Президент.
Напомним, вчера Международный суд ООН в Гааге отказался в полной мере удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.
В свою очередь замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда является позитивным, хоть и не были удовлетворены все требования Киева.
В свою очередь в МИД России заявили, что удовлетворены решением Международного суда.
Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко отреагировал на решение суда в Гааге по РФ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии