Порошенко ожидает безвизового режима с ЕС в ближайшие недели

Президент напомнил, что отмена виз для украинцев – это прямое обязательство Евросоюза

Президент Украины ожидает финального решения Евросоюза о безвизовом режиме для украинцев в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Reuters, передает Корреспондент.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель – эта работа будет завершена для запуска безвиза", – заявил он.

Решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу, утверждает президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу.