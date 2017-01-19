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Порошенко ожидает безвизового режима с ЕС в ближайшие недели http://www.segodnya.ua/img/article/7897/57_main.1484822774.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/57_tn.1484822774.jpg Политика Президент напомнил, что отмена виз для украинцев – это прямое обязательство Евросоюза

Порошенко ожидает безвизового режима с ЕС в ближайшие недели

Сегодня, 12:45

Президент напомнил, что отмена виз для украинцев – это прямое обязательство Евросоюза

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины ожидает финального решения Евросоюза о безвизовом режиме для украинцев в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Reuters, передает Корреспондент.

"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель – эта работа будет завершена для запуска безвиза", – заявил он.

Решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу, утверждает президент.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу.
Украина, Порошенко, евросоюз, безвизовый режим, безвиз

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