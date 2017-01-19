Порошенко ожидает безвизового режима с ЕС в ближайшие недели
Президент напомнил, что отмена виз для украинцев – это прямое обязательство Евросоюза
Президент Украины ожидает финального решения Евросоюза о безвизовом режиме для украинцев в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью Reuters, передает Корреспондент.
"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель – эта работа будет завершена для запуска безвиза", – заявил он.
Решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу, утверждает президент.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу.
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