Порошенко подписал закон о "Едином государственном реестре военнообязанных"

Сегодня, 17:29

В законе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных

Пектр Порошенко, фото president.gov.ua
Пектр Порошенко, фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект № 2504-д "О Едином государственном реестре военнообязанных". Об этом свидетельствует информация на странице проекта на сайте Верховной Рады Украины. Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.

В частности, в законе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных. Предусматривается, что ее наполнением будут заниматься работники военных комиссариатов, а анализ сведений будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, в середине марта Верховная Рада Украины поддержала в повторном втором чтении законопроект № 2504-д "О Едином государственном реестре военнообязанных". За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.
закон, Порошенко, реестр, военнообязанные

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Источник:

РБК-Украина

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