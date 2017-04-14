Порошенко подписал закон о "Едином государственном реестре военнообязанных"

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект № 2504-д "О Едином государственном реестре военнообязанных". Об этом свидетельствует информация на странице проекта на сайте Верховной Рады Украины. Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента.

В частности, в законе определяются основные принципы создания и ведения реестра, нормированы вопросы ведения воинского учета военнообязанных, который будет осуществляться не только на бумажных учетных карточках, но и в электронном виде в единой централизованной базе данных. Предусматривается, что ее наполнением будут заниматься работники военных комиссариатов, а анализ сведений будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, в середине марта Верховная Рада Украины поддержала в повторном втором чтении законопроект № 2504-д "О Едином государственном реестре военнообязанных". За такое решение проголосовали 236 народных депутатов.