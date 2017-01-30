Порошенко поручил экстренно созвать Трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в Авдеевке

Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом в эфире "5 канала" рассказал замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

"Буквально только что президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки", – сообщил Елисеев.

Также Елисеев отметил, что в последнее время там сложилась "очень напряженная ситуация". "Разрушена критически важная инфраструктура", – сообщил замглавы Администрации, добавив, что в связи с этим в городе существует "угроза гуманитарной катастрофы".

По его словам, из-за этого "президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска решений для реагирования на обстрелы".

"Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки ", – сообщил Елисеев.

Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов.

Как сообщал пресс-центр 72-ой бригады, которая держит оборону в районе Авдеевки, в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко, сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек были ранены.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, в зоне АТО погибли пятеро бойцов АТО, еще о двух смертях сообщалось сегодня утром. По состоянию на 18:00 пресс-центр штаба АТО сообщил о гибели трех бойцов, 17 человек сегодня получили ранения, трое – травмы.

Как отметил сегодня министр обороны Степан Полторак, украинские бойцы действуют четко и умело, что дало им возможность захватить опорный пункт противника.

Боевики же в результате атак пытаются уцепиться за авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу для сдерживания захвата Донецка с севера. Так считает журналист Юрий Бутусов.