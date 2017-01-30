Порошенко поручил экстренно созвать Трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в Авдеевке

Сегодня, 23:27

Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы

Петр Порошенко, фото AFP
Петр Порошенко, фото AFP

Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за обострения ситуации в Авдеевке. Об этом в эфире "5 канала" рассказал замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

"Буквально только что президент поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней Контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки", – сообщил Елисеев.

Также Елисеев отметил, что в последнее время там сложилась "очень напряженная ситуация". "Разрушена критически важная инфраструктура", – сообщил замглавы Администрации, добавив, что в связи с этим в городе существует "угроза гуманитарной катастрофы".

По его словам, из-за этого "президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска решений для реагирования на обстрелы".

"Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки ", – сообщил Елисеев.

Напомним, в понедельник, 30 января, Авдеевка из-за обстрела осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обстрелов.

Как сообщал пресс-центр 72-ой бригады, которая держит оборону в районе Авдеевки, в боях погибли четверо бойцов: капитан Андрей Кизило, сержант Владимир Бальченко, солдат Дмитрий Оверченко, сержант Владимир Крижанский. Еще девять человек были ранены.

Всего за минувшие сутки, по данным Минобороны, в зоне АТО погибли пятеро бойцов АТО, еще о двух смертях сообщалось сегодня утром. По состоянию на 18:00 пресс-центр штаба АТО сообщил о гибели трех бойцов, 17 человек сегодня получили ранения, трое – травмы. 

Как отметил сегодня министр обороны Степан Полторак, украинские бойцы действуют четко и умело, что дало им возможность захватить опорный пункт противника.

Боевики же в результате атак пытаются уцепиться за авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу для сдерживания захвата Донецка с севера. Так считает журналист Юрий Бутусов.
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