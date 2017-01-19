Порошенко после звонка Трампу заявил, что предстоящая встреча будет эффективной
Во время телефонного разговора Трамп интересовался ситуацией в Украине, заявил Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новый американское правительство будет продолжать поддерживать Украину. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Укринформ.
"В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", – сказал Порошенко, добавив, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".
Как известно, Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце. Он выразил надежду на встречу со своим новым американским коллегой впервые после их разговора, во время которого президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре.
"Это будет мое большое удовольствие, и, я думаю, что это будет эффективная встреча, учитывая мое впечатление о телефонном разговоре", – сказал он.
По словам Порошенко, во время звонка Трамп выглядел очень заинтересованным тем, что происходит в Украине и просил прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.
Порошенко сообщил, что в течение последних нескольких недель наблюдается рост насилия на востоке Украины. В частности, в прошлом месяце 22 украинских военнослужащих были убиты, а соглашение о прекращении огня нарушалось 1500 раз.
"Это полная ответственность Путина", – сказал украинский лидер.
По его словам, он был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил новоизбранный президент США. Он отметил, что во время телефонного разговора была достигнута договоренность о его визите в США после инаугурации Трампа.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
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